ET專訪／打破「基隆障礙」　陳薇仲：實現交通、居住和海洋城市想像

▲時代力量基隆市長參選人陳薇仲。（圖／陳薇仲競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／專訪

基隆市長選舉有個時常聽見的名詞叫「基隆障礙」，這是現任市長林右昌很自豪為下屆市長所設下的施政高門檻。時代力量基隆市長參選人陳薇仲接受《ETtoday新聞雲》專訪時，看在同樣在基隆從事政治工作的陳薇仲眼裡，另有不同的見解。她承諾強調，城市只會因為人民而偉大，「未來4年的市長任內，我還是和大家一起生活。」

經過四年市議員的震撼訓練，陳薇仲說：「我和團隊夥伴們，四年來做了許多不一樣的嘗試，比如倡議廢除議員建議款，不要讓議員變成發包萬應公，拿人民納稅的公帑來做個人政治關係的經營，雖然因為不會有其他議員支持，所以很難成功，但我和團隊當機立斷決定要把這筆錢，用參與式預算的方式來做最妥善的利用，從民眾提案、住民大會討論、安樂區全區投票到工程執行、驗收為止，市民都能隨時參與和監督。」

陳薇仲笑著說，「這是我想像政治該有的樣子」，「政治本來就應該有想像力、創意還有共同參與」。那現行的政治運作方式呢？她說，限制人民的參與就是在讓政治變成寡頭和分贓。不過，四年任期下來，陳薇仲表示，她發現如果要讓基隆繼續向前，就必須要打破現有的政治版圖，走出不一樣的格局。「而這在以監督為主要任務的議員崗位上，能做的有限。」城市不會靠著嘉年華式的幾日博覽會就從此脫胎換骨，「那就像煙花一樣，燦爛而短暫」。

▲陳薇仲強調，城市只會因為人民而偉大，未來4年的市長任內，我還是和大家一起生活。

在基隆市議會有所謂的「意見最多三人組」（另外2位是王醒之議員及張淵翔議員），陳薇仲也是三人之一。這會期最後一次的總質詢，雖然一邊要拚市長選舉，但是陳薇仲和團隊認為，眼前最重要的是如何替市民好好把關監督基隆市政。而在最近9月30日、10月3日、10月4日的三次聯合總質詢，三位跨黨派議員從現任林右昌市長引以為傲的城市亮點／基隆障礙著手，就脫離日常生活的亮點建設、第四天然氣接收站填海造地、基隆捷運等議題，一一要求仔細釐清。

陳薇仲說，即使在參選市長最忙碌、增加市民觸及率應是最重要的此時，她還是想把職責放回市議會。連續三天的聯合質詢，她面對早已表態支持接棒所屬政黨推出的市長候選人，仍用她不慍不火不動怒的語氣，一一向林右昌市長提出質詢，字字句句都是對基隆的疼惜和願景。

陳薇仲說，基隆市的林右昌市長提出了很多亮點活動，例如城市博覽會等等，這使得林市長能躍升六都之外支持度很高的市長，然而與此同時，基隆市的各項評比依然很低，甚至掛零，在政治人物支持度和市民對生活滿意度之間的落差，到底代表了什麼呢？

▲陳薇仲發現如果要讓基隆繼續向前，就必須要打破現有的政治版圖，走出不一樣的格局。

陳薇仲說，這就是舊有政治人物將所有政治資源和聲望累積在個人身上，卻對每天生活的城市沒有實質改變的結果，而「我參選市長，就是對這點感到非常不滿意！」檢視她在議員任內的主要關注議題，主要著力在五大面向上：行的安全和便利通暢、居住正義安居基隆、公共空間市民參與、能源的轉型正義，以及讓基隆成為真正的海洋城市，現任市長林右昌自豪於自己八年執政下已設下了所謂的「基隆障礙」。

陳薇仲說，「基隆障礙的確存在，那就是基隆市民每天生活中會遇到的種種障礙，交通障礙、居住障礙和想像障礙」，若是跟著林右昌市長的思維，這樣的障礙就是用支持他的選票，來移轉給表示接棒的繼任者，但陳薇仲提出另外一個思考的角度，「這場障礙賽不是市長和市長的接力賽，而是基隆市民跨越交通、勞動、居住的長期障礙。」

既然提出問題了，那怎麼解決陳薇仲口中的「基隆障礙」呢？陳薇仲提出11項政見，包括「港市發展、嶄新風貌」、「交通改革、運輸升級」、「青年好住、宜居城市」、「安心生養、在地安老」、「多元教育、適性發展」、「在地就業、勞動保障」、「青年創新、永續經濟」、「數位治理、智慧未來」、「空間再造、公民參與」、「氣候治理、能源正義」、「山海共好、生態城市」。只要談到這些政見，陳薇仲就會張大炯炯有神的眼睛，有些興奮地談起她對基隆如何作為一個宜居海洋城市的想法和擘劃。

▲既然提出問題了，那怎麼解決她口中的「基隆障礙」呢？陳薇仲提出11項政見。

選舉剩下不到兩個月的時間，基隆市民卻已經開始陷入「選比較不爛」的選項障礙。陳薇仲說，她理解身為選民當然會希望自己投下的票是能夠發生實質改變的，她現在所面臨到最大的挑戰以及最需要努力之處，就是要讓大家相信自己手中的那一票投下去，是可以讓改變發生的。

面對接下來選戰可能會用各種政治算計來喊出的棄保或邊緣化，陳薇仲笑著說，「這沒什麼好擔心的啊，只要想在基隆一起好好生活、前進的市民朋友們，大家一起開開心心、呼朋引伴一起把手中那獨一無二的票投給我，改變就會成真。選擇陳薇仲就是改變基隆的最大公約數。」