ET專訪／城市因人民而偉大　陳薇仲：我在基隆和大家一起生活

▲時代力量基隆市長參選人陳薇仲。（圖／陳薇仲競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／專訪

這次的基隆市長選舉，除了兩大黨外，時代力量提名的陳薇仲也毅然參選，她接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調：「我關心的只有基隆市民怎麼好好生活，因為我熱愛基隆，所以一直在！」

一個年僅32歲、只有一任市議員經驗、還是基隆第一位女性市長參選人，身形削瘦、說話時，總是張著大眼睛的陳薇仲，2018年時，以不到30歲、沒有任何政治家族的背景下，用極少的資源，在土生土長的安樂區初試啼聲一舉當選議員；四年後，她宣布將不再連任安樂區議員，而是挑戰更加艱難的基隆市長一職。

▲陳薇仲出生、長大在基隆，自小和父母住在安樂區。

今年32歲的陳薇仲，在走入政治之前，就和一般基隆市民一樣，一邊在台北和基隆間通勤念書、通勤上班，一邊和一群基隆年輕人創辦在地刊物《雞籠霧雨》，實際走訪基隆每個角落，採訪、書寫、編輯等。這群基隆青年的共通點，除了同樣面對整個世代的困境，居住大不易、勞動條件低落，還有專屬於基隆人才明白的通勤之苦。

故鄉的土地分秒在召喚，然而靠海的土地，卻沒有足夠滋養青年人在地工作生活的黏度。陳薇仲曾經在台北的出版社工作，熱愛文字的她，非常喜歡這份工作，她身為最基層的編輯，保住飯碗原本應該是不二考量，然而血液裡蔓延著「勞動者的尊嚴是最可貴」的陳薇仲，還是針對出版社提出了很多青年勞動者的意見。

▲陳薇仲曾經在台北的出版社工作，熱愛文字的她，非常喜歡這份工作。

陳薇仲出生、長大在基隆，不過從高中就讀北一女、大學念了台大，就一直通勤生活。自小和父母住在安樂區，父母親長期茹素，她也是蔬食者，不過這並非出於宗教信仰或任何私人理由，而是她對於生命熱愛的一種表現方式。她可以說出基隆每家好吃的蔬食店家，如數家珍。四年前參選議員時，陳薇仲曾經用跑馬拉松的方式來競選，這就是來自於爸媽和從小看著她長大的叔伯阿姨們的點子，表示對薇仲的支持，也是對基隆的期待。

陳薇仲熱愛出版，喜歡人群互動，總是為了路上意外死亡的貓狗而傷心、路殺的石虎而憤怒，個人臉書最常轉貼的，也是這些因為人類的傲慢而失去的脆弱生命。認真、堅持、不怕困難，這是陳薇仲給人的印象，四年市議員的公職任務，讓她有更多理解基隆社會紋理和問題的機會，只要找她談市政，再怎麼疲累的她就能馬上侃侃而談。

▲認真、堅持、不怕困難，這是陳薇仲給人的印象。

陳薇仲這樣的特質很，奇妙聚集一群基隆在地青年樂於加入團隊一起努力，在工作群組經常出現「QQ」這類狀聲顏文字，像是接獲或者看見路邊被車子輾過的小貓小狗，只要其中一位發出這樣的訊息，團隊成員就會開始動起來，快速聯繫、通知、善後。

「QQ」就是噙著眼淚，不讓眼淚掉下來，在薇仲團隊裡常會看見一些年輕人的術語，但青年術語後團隊的成熟行事，可能是陳薇仲團隊和其他市長候選人最不一樣，也是最值得期待的地方。