泫雅翻版！男大生上廁所下秒突「斷電」　倒臥廁所「原因出在這」

▲南韓天后泫雅8月因迷走神經性昏厥，導致工作中斷，類似情況也發生在台中一名男大生身上。（圖／翻攝泫雅IG）



記者游瓊華／台中報導

南韓天后泫雅今年8月因突然昏倒中斷錄影，被迫停工，原因疑似「迷走神經性昏厥」，類似情況出現在台中一名張姓男大生身上。男大生日前上廁所時，母親突然聽到廁所內傳來碰撞聲，推門一看，赫然發現兒子躺在地上一動也不動，且醒來後完全沒印象自己發生何事，像突然斷電般。就醫後，醫師研判應是「迷走神經性昏厥」作祟。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢表示，這位媽媽看到兒子倒臥在地板，嚇得趕緊拍打兒子，孰料兒子睜開眼睛，還一臉無辜詢問：「我怎麼了？為什麼我會躺在地上？」宛如沒有發生任何事情，讓媽媽嚇出一身冷汗。

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▲男大生因迷走神經性昏厥，上廁所時突「斷電」倒臥廁所，嚇得家人趕緊將人帶往醫院求診。（圖／院方提供）



吳致螢指出，在浴室昏倒是常見的室內意外事件，但若昏倒後很快就恢復清醒，且發生在年輕族群，則往往會與「迷走神經性昏厥」高度相關。吳致螢解釋，迷走神經若過度興奮，抑制交感神經，會造成心跳過慢、血液輸出量減少，當腦部血液灌流不足，就會因此暈倒，誘發的原因則包括疼痛、恐懼、情緒緊張、用力排便、用力咳嗽、水分補充不足、過度飢餓、姿態性低血壓等。



吳致螢強調，上述情況多數都會很快緩解，例如上廁所後起身感到一陣天旋地轉，或者打針時「暈針」，一般只要稍做休息或平躺幾分鐘，往往就會恢復正常，不過也可能與心因性疾病如心律不整、嚴重心臟瓣膜疾病，或腦神經疾病如癲癇有關，建議諮詢醫師詳細診察，才能給予正確的治療。