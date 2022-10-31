<br> <br> 記者李芸樺／台北報導<br>

記者李芸樺／台北報導

六都滿意度最高的警察市長侯友宜來了！他接受ETtoday《欣儀最政點》主持人王欣儀訪問，笑稱要聊警察故事，是三天三夜都說不完，但他說用警察性格做市政，重視的仍是團隊合作和不畏戰精神。更多鐵漢的養成與柔情，請鎖定11/1週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

主持人、北市議員王欣儀問到，侯市長是2024熱門人選，會承諾做好做滿、還是選總統？侯友宜說，他認為職位沒那重要，「重要的是定位，人家怎麼看你。」他做過15個職位，理念就是把握當下好好做事，好好做自己，離開時別人會給你定位。

侯友宜談到從警初衷，他表示是因為高中時看了《十大神探》，覺得能夠飛簷走壁、破窗而入逮捕惡徒非常神勇，而開啟刑警夢。

他也說到菜鳥時期和歹徒肉搏的趣事，和同仁上下包夾欲壓制一名高壯的死刑犯，怕開槍傷到同伴，想起了電影情節用槍托K頭可以敲昏人，豈料K了好幾下，壯漢只是頭流血根本沒暈，讓他傻眼直呼：「完全跟電影演的不一樣」逗得王欣儀哈哈笑。

除了提到別人質疑他不捍衛中華民國讓他氣炸，侯友宜對於未來和新北還有哪些擘畫？請鎖定明天(11/1)週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

▲侯友宜接受ETtoday《欣儀最政點》訪問。（圖／欣儀最政點）