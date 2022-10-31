周江杰批新竹縣停滯20年　承諾上任設「科技博覽館」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨網路節目「一碗麵的時間」31日上架最新一集，邀請新竹縣長候選人周江杰煮一碗客家湯粄條。為翻轉被國民黨停滯20年的新竹縣，周江杰開吃前先拿起吉他深情彈唱知名樂團Beyond的「海闊天空」，他說，這次參選就像香港對抗強權，希望自己能對戰新竹縣長年不變的政治文化，並承諾上任要設置「新竹科技博覽館」，善用新竹產業優勢，讓國際走進新竹。

▲民進黨新竹縣長候選人周江杰。（圖／民進黨提供，下圖同）

回憶從事公共事務的初衷，周江杰說，「我當年看到建國南路的市立圖書館非常震驚，原來圖書館可以長這樣！」他大學到台北唸書時，感受到城鄉差距之大，決定返鄉，先在博幼基金會當老師，也在竹東開「沒生意」的書局，目的都是改善偏鄉教育環境，甚至碩士班研究在地農業、關注農民權益。周說，這些經歷都是他了解家鄉的過程，因為「自己國家要自己救」、「你不處理也沒有人會來幫忙」。

周江杰說，2013年竹東一座水源保護區，被不肖業者盜採砂石，挖了足球場大的洞，地方卻沒有任何一位政治人物站出來為鄉親的權益發聲，他當時勇敢肉身擋砂石車，並毅然決然參選新竹縣議員，「我當時連保證金都沒有，太太借我12萬」，熱愛騎腳踏車的他，車上插一支旗就出發，每天騎50公里，短短3個月創造「騎」蹟地當選了。

而更讓人跌破眼鏡的是，周江杰只當了2年半議員就憤而請辭，因不滿原先提案通過、用來抑制炒房囤房的「提高非自住房屋稅」，竟在半年後遭國民黨團調降，只因為建商來遊說，「如果我沒辦法為民眾做事，我的政治職位可以不要」，周說，這就是日本末代武士的「騎士精神」，有能力為社會進步奉獻，就絕對不能退卻妥協，「明知死路一條，還是要戴著鋼盔往前衝」。

講起從政過往，周江杰侃侃而談，但鮮少下廚的他一拿起菜刀，讓黃彩玲幾度尖叫「好可怕！周江杰緊張到手狂抖，還不停深呼吸，甚至出動助理現場教學「握菜刀」，雖然他對料理成品頗為滿意，但坦言「都直接帶女兒吃我從小吃到大的店」。身為「女兒控」的他，為兼顧工作與家庭，偶爾應「女兒要求」安排課餘時間陪站路口、體驗民主，才小一的她也會「順便陳情」，盤點無聊的公園，成為周江杰拚選戰的甜蜜動力。