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曹汶龍失智照護經驗推廣　獲台灣醫療典範獎

▲▼大林慈濟失智症中心曹汶龍主任 獲台灣醫療典範獎 。（圖／大林慈濟提供）

▲▼大林慈濟失智症中心曹汶龍主任 獲台灣醫療典範獎 。（圖／大林慈濟提供）

記者翁伊森／嘉義報導


人稱「曹爸」的嘉義大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，10幾年來投入社區失智家庭關懷，今年在嘉義縣醫師公會推薦下，榮獲中華民國醫師公會全國聯合會台灣醫療典範獎，嘉義縣衛生局趙紋華局長特別到場致賀，感謝曹主任對於失智照護的貢獻，認為曹汶龍主任此次獲獎，可說是實至名歸。

▲▼大林慈濟失智症中心曹汶龍主任 獲台灣醫療典範獎 。（圖／大林慈濟提供）

嘉義縣醫師公會理事長徐超群表示，嘉義縣是一個人口老化嚴重的地區，老化結果就會造成失智問題，曹爸是失智方面的專家，把他的經驗從花蓮帶到嘉義，造福嘉義的病人，除了在醫院門診看病，更把照顧失智病人的經驗推廣到社區、家庭，這是對失智病人照顧最重要的事情，嘉義縣醫師公會今年很榮幸可以推薦曹汶龍主任來爭取醫療典範獎，他能夠得獎，更是眾望所歸。

趙紋華表示，曹汶龍主任不只是對嘉義縣失智照顧的付出，他的足跡已經遍及全台灣，從篩檢到治療，到後續照顧者的關懷，是一條龍的服務，在嘉義縣失智共照已經服務十年，嘉義縣29個失智據點中，有一半都是由曹主任協助關懷服務。

曹汶龍表示，自己看到社區中失智家庭的困難，因此帶領團隊走入社區關懷，非常感謝慈濟基金會及大林慈濟醫院大力支持，讓團隊能沒有後顧之憂地持續推動，能進入到村落中，與村長、社區理事長合作，培訓志工，找出失智病人，在關懷社區家庭的過程中，也能得到很多回饋，那種做善事的心情，雖然忙一點、累一點，但心裡很愉快。

曹汶龍分享，獲獎是對失智症中心多年來努力的肯定。「我們會繼續走，從嘉義走出來，走到全台灣，將我們的模式帶到不同的地方，把我們的方法告訴需要的人。」

▲▼大林慈濟失智症中心曹汶龍主任 獲台灣醫療典範獎 。（圖／大林慈濟提供）

今年已74歲的曹汶龍醫師，於2011年屆退休年齡時，從花蓮慈濟醫院來到大林慈濟醫院接任神經科主任，他發現雲嘉地區老年人口比例高，很需要關懷，尤其失智症的患者及家屬，當時仍未受到相關單位的重視。在曹汶龍醫師的積極推動下，為失智症病友及家屬們成立「病友會」及「家屬支持團體」，由醫師、護理人員、營養師、物理治療師、社工、志工等醫療團隊成員提供多元的服務，讓家屬能交流照護經驗、相互扶持，在照顧路上不孤單。

▲▼大林慈濟失智症中心曹汶龍主任 獲台灣醫療典範獎 。（圖／大林慈濟提供）

2012年成立大林慈濟醫院失智症中心，為能把失智症照護理念帶入社區，曹汶龍醫師拜訪鄉鎮公所、走訪鄰里長，深入了解社區文化，再造並活化社區動能。2014至2016年承接衛生福利部「長照樂智社區服務據點」，接續榮獲特優獎項、優等獎項、最佳拓點獎等。為了讓優質的失智照護模式在各地遍地開花，在2014年至2018年間，於濁水溪以南至高雄共成立了14個記憶保養班(失智關懷據點)，提供長者健康促進活動，照顧技巧、家屬支持團體、喘息服務，皆獲得失智家庭良好評價。

大林慈濟醫院承接嘉義縣失智共照中心，下鄉走入失智症家庭，服務範圍由彰化拓展至台南，提供關懷與照顧技巧，也利用大愛戲劇傳播正確的照顧技巧，希望陪伴失智長者平安、歡喜終老。2018至2021年「翻越鄰里與失智共舞─醫療步入社區憶起守護您」，持續榮獲SNQ國家品質標章肯定。

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