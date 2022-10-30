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嘉義市社規師成果展　社區營造獎項5類20單位獲獎

▲▼ 嘉義市社規師暨社造成果展　 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市社規師暨社造成果展　 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵市民朋友參與社區營造，嘉義市持續辦理「社區規劃師駐地環境改造計畫」，今(30)日在文化局前廣場舉辦聯合成果展，以「好嘉，嘉架GOAL」的運動風，展現建立美好生活架構的改造決心。黃敏惠現場頒贈社區營造獎項，大大稱讚今年獎盃設計別出心裁，呈現嘉義市木都風華，也兼顧環保永續，如同每個社區都是獨一無二，各有特色。

▲▼ 嘉義市社規師暨社造成果展　 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市幅員小，擁有滿滿創新能量。感謝社規師長期努力蹲點社區、擾動社區，運用自身專業能力，不斷溝通協調，發掘專屬於該社區的特色，讓亮點發光發熱。未來更要結合學校教育，所有社區孩子都會進學校，學校的孩子都是來自社區，一定要緊密連結，融入日常生活。

市府團隊持續跨局處整合，以推動新永續淨零為十大旗艦計畫之一，城市治理要有永續發展理念，再透過實際行動力解決問題，傳達永續是一種生活方式，讓嘉義市成為「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的幸福宜居城市。

▲▼ 嘉義市社規師暨社造成果展　 。（圖／嘉義市政府提供）

環保局表示，今年度有20個單位，參與社區規劃師駐地環境改造計畫，以「社計互助力」主題，「社計」取自「社會設計」觀點，詮釋社區規劃師關注社會議題，帶動社區一起解決社區問題，並串聯各社區動能，整合業界業師能量，以及呼應連結聯合國永續發展目標（SDGs）：永續城市，這也是嘉義市十大旗艦計畫­新永續淨零推動的重點。

這次的獎盃設計，由具藝術創作專長的嘉義文化創意產業園區雲取館召集人吳曉芸小姐（交趾陶藝師）、投入嘉義市老屋再生的「嘉木居文化創意有限公司」負責人薛俊朋先生，及嘉義市老屋再生行動者劉翊暘先生，3位青年社區規劃師發揮創意，運用老屋舊木料結合綠建材樂土（由水庫淤泥製作）共同製作，獎盃採用環保提袋包裝，可重複使用、落實永續。一座獎盃代表一棟老屋，展現嘉義市木都風華DNA，為實踐社區改造的行動者榮耀喝采。

▲▼ 嘉義市社規師暨社造成果展　 。（圖／嘉義市政府提供）

今年度的社區營造獎項共5類、20個得獎單位，分別為「藝術共創獎」的荖藤里、盧厝里、新短竹社區及文雅里；「生態永續獎」的何庄社區、新店社區、太平里及東川社區；「環境綠化獎」的新店里、仁義社區、後湖里及興安社區；「空間築夢獎」的頭港里、大溪社區、後湖社區及圳頭里；「幸福社區獎」的精忠社區、大溪里、慶安社區、文雅社區。各獎項代表社區的多元特色，同時肯定各社區打造成果。

嘉義市辦理社區規劃師駐地環境改造計畫，自108年至111年四年期間，共完成66處營造點，社區營造成果獲得8個大獎肯定，包括太平社區欖仁菜園子、精忠社區隱中川流、鳳梨會社社區市場再生學堂，以及後驛社區將才工場社區共創基地等，將社區內閒置髒亂點改造成優質景觀，獲素有建築界空間美學奧斯卡稱號「建築園冶獎」肯定。

其中，後驛社區將才工場社區共創基地，把廢棄多年工廠改造青年進駐辦公空間，為嘉義市地方創生立下典範。鳳梨會社社區市場再生學堂，將廢棄市場與公廁，改造成社區可利用空間並重現鳳梨舊市場風華，這2案除榮獲「臺灣景觀大獎」社區營造地方創生類-優質獎，更榮獲內政部營建署「致敬城鄉魅力大賞」最高榮譽。

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