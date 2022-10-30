胡錫進喊話馬斯克：希望推特「真誠容納我的發言」

▲馬斯克（Elon Musk）成功收購推特。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球首富馬斯克日前成功收購推特，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進向其喊話，「希望馬斯克今後真誠容納我的發言，尊重我所帶來的中國社會的聲音。」據悉，胡錫進7月曾PO文「可以擊落裴洛西轉機」，而被推特指違反規則。

胡錫進在微博發文，直言「說實話，推特不好玩，字數太少，圖片只能發4張，感覺技術挺落後的」，自己純粹是想在兩國輿論場之間，扮演一個溝通角色，美國輿論場的中國聲音太少了，並稱自己「很快成為中國人裡最大的賬號之一」。

胡錫進表示，2年前推特將他的帳號貼上「中國官方賬號」的標籤，導致漲粉速度變慢、互動量變小，「但是，我的個人賬號怎麼能與中國主流媒體的官方賬號同等對待呢？」

▲大陸鷹派官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

隨著自己退休，胡錫進向推特喊話，希望能重新審視帳號，並呼籲大陸網友能夠支持他，「老胡去推特不是玩，我也沒從推特上掙過一分錢。最後，請認同老胡價值觀、願意老胡作為中國人在推特上發出聲音的朋友給我點贊支持。」

據早前報導，美國眾院議長裴洛西預計訪台之際，胡錫進在推特發文「可以擊落裴洛西的專機」。推特網管指胡錫進違反了推特規則，必須手動刪除推文才能解封，他只好自行刪除這則推文，才恢復使用。