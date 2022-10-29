馬斯克收購推特「將推私有化」！　11月8日自紐交所下市

▲ 馬斯克27日正式入主推特。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）收購推特案幾經波折，27日終於完成交易。他先前就傳出有意將推特私有化，而推特近日提交美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司11月8日起將從紐約證券交易所下市。

根據一份推特公司提交SEC的文件，推特股票將於11月8日自紐交所退市，28日已經停止交易，啟動相關程序。文件也指出，推特已和馬斯克控股公司X Holdings II完成合併，27日生效。

馬斯克今年4月出價440億美元收購，希望將推特私有化，讓用戶能更自由發言。未來推特便不像上市公司，須對外公開季度業績並受股東審視，馬斯克也能更自由改革。《華爾街日報》5月披露，他將重新調整營運結構，預計需時3年，再讓推特重啟IPO。

現有人員解散後，推特公司可能組成新董事會，且馬斯克一入主就解雇執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、首席財務長西格爾（Ned Segal）、總法律顧問埃吉特（Sean Edgett）及法律政策、信託與安全領導主任蓋德（Vijaya Gadde）等4名高管，代表他必須挑選新的管理團隊，更傳出將親自接任執行長，但之後可能卸任。

根據《彭博》，阿格拉瓦爾資遣費估值達到5740萬美元，西格爾約4450萬美元，蓋德則是2000萬美元，且3人共持有市值約6500萬美元的推特股份，馬斯克將向他們購買這120萬股股票。

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