馬斯克終於買下推特　外媒曝他「想做7件事」：救回川普帳號

▲馬斯克（Elon Musk）傳已經正式接管推特。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國多家媒體27日晚間指出，全球首富馬斯克（Elon Musk）已完成價值440億美元的推特（Twitter）收購案，正式接管推特並解雇4名高層，甚至計畫自己出任推特執行長。除了高層人事變動以外，外界都在關注接下來馬斯克還會有何措舉，《衛報》就列舉出他可能將著手進行的7大事項，包含救回川普推特帳號。

1. 解決言論自由問題

馬斯克自稱是「言論自由的絕對主義者」，過去圍繞著收購交易最具爭議的問題之一就是言論自由。馬斯克曾針對「推文在不透明的狀況下神秘地被推廣或淡化」提出擔憂，也反對「遠超出法律範圍外」的審查，將利用開源演算法增加信任度。

2. 救回川普帳號

馬斯克堅持維護言論自由的其中一種必然結果是，過去被禁止使用推特的人可以拿回他們的帳號，這包含曾在2021年1月6日國會襲擊案後被推特封鎖帳號的美國前總統川普。馬斯克5月被問到類似問題時明確表示，「我會撤銷這一項永久禁令。」同時還宣稱推特立場「左傾」。

▲馬斯克發文稱「鳥兒自由了（the bird is freed）」，暗示已完成收購推特。（圖／翻攝自推特／Elon Musk）

3. 削減開支

馬斯克為收購推特向銀行融資130億美元，這筆錢未來將被列入推特資產負債表上，不僅要「還債」，最近推特營運支出還超出收入，負現金流達到1.24億美元。馬斯克一度被爆料將從推特7500名員工中大舉裁員75%，但他5日首度和推特員工進行線上會議時就曾表示，他不會解雇那麼多人，不過仍預計會有所削減。

4. 推動「everything app」

馬斯克4日在一則推文中提到，收購推特是「創造萬能應用程式（everything app）『X』的加速器」。他透露，買下推特有望使得X的開發加快5年。彭博社推測，所謂萬能APP的靈感似乎來自中國，他6月在一場與推特員工的會議上表示，推特平台應該更類似騰訊微信，「在中國，基本生活都能集中在微信上，如果我們能在推特重現這種情況，將取得巨大成功。」

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

5. 設法增加營收

《紐約時報》指出，馬斯克同意收購推特不久後就曾發下豪語，希望在2028年以前將推特的年營收提高5倍，達到264億美元。目前廣告收益占推特9成營收，馬斯克提出許多增加收入的方式，包含無廣告的付費訂閱制，發展推特支付服務，對商業和政府帳號收取微薄費用，以及從熱門點閱率或含有重要資訊的推文中找到賺錢的新方法。

6. 處理假帳號、機器人問題

馬斯克一直堅稱，推特上的假帳號數量比公司官方公布的還要多，宣稱有必要對所有用戶進行「身分驗證」。他表示，平台上惱人的機器人帳戶實際數量大於推特所估計的5%可獲利每日活躍用戶（mDAU），這個理由也是馬斯克7月一度放棄交易的主要原因。

7. 解決檢舉人投訴的問題

推特前安全主管扎特科（Peiter “Mudge” Zatko）在8月份的一份檢舉人投訴中提出一系列指控，包含來自外國政府的干預、多重資安漏洞和管理不善。對此，推特則反稱扎特科散布虛假錯誤訊息，他被解雇是因為「領導能力和表現不佳」。儘管如此，馬斯克仍將扎特科投訴的事項納入他對推特的訴訟文件中。

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