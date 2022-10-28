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野外全裸！墾丁大街也淪陷　3萬老司機搶看SM...辣妹直播主慘了

▲邱男邀女直播主拍攝猥褻圖片推特供會員觀看。（資料圖／警方提供）

▲邱男邀女直播主拍攝猥褻圖片推特供會員觀看。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

邱姓男子(25歲)透過推特（Twitter），發表張姓女直播主「榕兒」(23歲)，在台灣13處景點演出鹹濕露骨的性虐待等圖片或影片，大賺超過200萬元。彰化地方法院審理後，將邱、張2人依13個公然猥褻罪及網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，分別判處拘役120日及100日。可易科罰金，全案可上訴。

▲邱男邀女直播主拍攝猥褻圖片推特供會員觀看。（資料圖／警方提供）

桃園龜山警分局去年8月間巡邏發現，邱男，邱男自2021年2月21日到8月19日間，經營色情直播網站，邀請「榕兒」張姓女直播主在從彰化溪州公園、田尾公路花園、台南七股、屏東恆春墾丁大街、雲林西螺大橋，甚至台中麗寶樂園及佳樂水吊橋共有13處景點，不僅全裸入鏡，還有性交、性虐待及猥褻等行徑，吸引網友觀看；2020年底，邱男便於通訊軟體成立會員群組，每人繳納6000元即能入會觀看色情影片，藉此不法獲利超過200萬元。

警方當時前往邱男及張女位於員林市租屋處攻堅時，現場仍在直播，女直播主「榕兒」更羞拿衣遮胸，房內監視器鏡頭、手銬、狗圈、電動按摩等情趣用品、還有1部賓士車全都被查扣，案件移送彰化地檢署後，檢方聲押邱男未獲准，邱獲8萬元交保，張女限制住居。

▲邱男邀女直播主拍攝猥褻圖片推特供會員觀看。（資料圖／警方提供）

法官將邱男依共同犯公然猥褻罪，共13罪，各處拘役40日，又共同犯以網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，處拘役50日。應執行拘役120日，可易科罰金。

張姓女直播主依共同犯公然猥褻罪共拾參罪判處拘役20日、共同犯以網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，判處拘役30日，應執行拘役100日，可易科罰金，全案可上訴。

▲邱男邀女直播主拍攝猥褻圖片推特供會員觀看。（資料圖／警方提供）

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