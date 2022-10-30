梨泰院民眾想逃　夜店老闆「拒絕開門」不救！目擊者：現場如墳墓

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間發生大型推擠事故，造成多達233人死傷。這起悲劇始於一條寬度僅4公尺的窄巷斜坡上，一人跌倒引發連環倒的骨牌效應，幸運逃過一劫的目擊者卻指出，現場民眾想進附近夜店避難，老闆竟見死不救，堅持不開門，受困者一層疊一層，慘烈現場有如墳墓一般。

▲ 梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

根據《韓聯社》，親身經歷慘劇的澳洲人內森指出，「剛過10點時有人在Hamilton Hotel旁小巷跌倒，後面的人跟著一個個跌倒，一層一層堆上去」，儘管有人試圖從旁邊的夜店逃生，老闆卻見死不救，不願開門放人進去。

▲ 151名死者包括97名女性及54名男性。（圖／路透）

一名20多歲女性則是在Hamilton Hotel附近和友人分開後就遲遲聯絡不上，因為警消不讓人靠近，無法確認對方是生是死。

一名20多歲金姓男子腿部受傷，在現場接受緊急治療時受訪說明，晚間10時30分左右開始有人被推擠，40分開始兩旁有人一個個跌倒，人堆疊了5到6層，因為有人為了欣賞巷子兩旁酒店、夜店客人的萬聖節裝束而停下腳步，又有人需要經過，導致不斷互相碰撞。

一名20多歲女性表示，「人們一層層疊起來，看起來就像墳墓一樣。有人是慢慢失去意識，有幾個人看起來已經死了。」她的友人也以顫抖的聲音提到，雖然周遭的人使盡力氣想把最下方的人拉出來，但因為上面的人太多，導致無法順利救援，還有人爬牆試圖脫困。

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