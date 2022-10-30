除草工慘遭蜂螫引嚴重過敏　休假消防員急CPR仍回天乏術

▲在日月潭車埕周邊水力電廠聯外道路工作的除草工遭蜂螫過敏休克，休假消防員當場施予CPR急救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名除草工日前於日月潭車埕遊憩區附近工作時，不幸遭野蜂螫咬而引發嚴重過敏反應、休克，雖有一名休假消防員緊急伸出援手進行CPR搶救，救護車也在10餘分鐘內將人送醫急救，可惜仍回天乏術。

南投縣消防局指出，19日當天獲報，於日月潭車埕遊憩區附近的台電水力發電廠聯外道路，有民眾遭野蜂螫咬後昏厥，立刻出動救護車前往救援；救護人員到場時發現該民眾躺臥地面，有一名熱心人士正持續為他做心肺復甦術急救，檢視發現傷患身上有3、4處螫咬傷口，已無生命跡象，立即將他送往醫院，但最後仍宣告不治。

據了解，死者是一名除草工，當時正在現場執行除草作業，不幸遭野蜂螫咬、雖然野蜂無毒，竟出現嚴重過敏反應和休克現象，而一名來自北部的消防員剛好休假到中部遊玩，見狀立刻發揮消防救護專業、協助施予急救，即使傷患已送上救護車，仍一路陪同協助測量脈搏、觀察生命徵象，雖然沒能救回寶貴生命，熱心義舉仍令人動容。

衛福部南投醫院院長洪弘昌院長提醒民眾，從事登山或健行等活動時，應穿著長袖長褲、避免擦香水或穿鮮豔衣物，若不慎踏入虎頭蜂等野蜂的活動領域時，避免揮舞、驅趕，應馬上回頭離開蜜蜂的勢力範圍；在戶外活動不慎被蜂螫時，每個人的反應情況不一，部分病患因蜂毒蛋白引發嚴重過敏反應，使體內血管過度擴張，嚴重可能導致過敏性休克，民眾若遭蜂螫後出現噁心嘔吐、暈眩、呼吸困難、蕁麻疹等嚴重過敏反應時應趕緊就醫。