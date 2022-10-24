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避免日月潭再淪「牛奶湖」　南投縣將加嚴中央廢汙水排放標準

▲南投縣政府加嚴排放標準，以杜絕日月潭違規水汙染。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府加嚴排放標準，以杜絕日月潭違規水汙染。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭是南投縣內的國際級觀光勝地，今年卻連續在2月、9月間連續傳出水污染案，導致碧綠潭面淪為「牛奶湖」；副縣長陳正昇強調，日月潭水質不容污染，縣府已加嚴廢汙水排放標準，將在中央環保署核定後，依照新標準持續加強稽查環潭業者的污水排放，並從嚴取締開罰。

南投縣政府指出，日月潭環境優美且水色清澈、透視度高，卻發生因周遭飯店業者排放未妥善處理的廢污水，致原本優美的水域覆上油污、出現異味及水色色差，引發民怨四起；縣務會議24日通過新訂《南投縣廢污水排入日月潭水庫加嚴放流水標準》，將「陰離子介面活性劑」及「油脂」2項的排放最大限值，從中央訂定的每公升10毫克，降到每公升8毫克。

▲南投縣政府加嚴排放標準，以杜絕日月潭違規水汙染。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

縣府環保局指出，來自廚房、餐廳的污水含高濃度油脂（動、植物性油）、陰離子介面活性劑，若未設置妥適的前處理設施，或未定期檢修、清理來維持器的正常運作效能，超量油脂廢將造成環境衛生污染及下水道阻塞等問題，高濃度陰離子介面活性劑更將降低處理設施效能，也易與油脂產生乳化作用，於廢污水排放、流動過程中受抽水馬達攪動高低落差沖擊時形成白色微小顆粒，使水色外觀呈現白色、混濁。

▲南投縣政府加嚴排放標準，以杜絕日月潭違規水汙染。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

環保局長李易書指出，針對日月潭最近再傳「牛奶湖」污染事件，除立即稽查並從開罰違規排放的業者，也徹查發現造成污染的排放物，以飯店餐廳流出的油脂及陰離子介面活性劑為主；除輔導業者提高汙水處理設備的妥善率，並視住房率加強污水處理強度，也提案訂定將中央排放最大限值「打8折」的加嚴放流標準，確保日月潭免於再遭業者未處理合格的放流水所污染。

陳正昇指出，目前日月潭周邊飯店餐廳等業者的廢污水處理，小型廠家由日月潭國家風景區管理處統一納管，大型飯店餐廳業者則須自備處理設備妥善處理到符合放流標準才能排放，縣府將持續密集稽查並依據加嚴新標準，嚴格取締違規排放廢污水的業者。

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