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風雨無阻！造勢湧萬人　蔣萬安喊：我是唯一最有能力打敗陳時中的人

▲▼ 蔣萬安今日舉辦「台北隊集合」市民基地啟用大會，同時也是國民黨「北北基桃」首次合體。（圖／記者姜國輝攝）

▲蔣萬安今日舉辦「台北隊集合」市民基地啟用大會，同時也是國民黨「北北基桃」首次合體。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（30）日在台北市金華國中舉行「台北隊集合」市民基地啟用大會，儘管風雨交加，仍澆不熄支持者熱度。整場活動還沒開始，現場就湧現人潮。蔣萬安致詞時左打民進黨候選人陳時中、右打無黨籍候選人黃珊珊，更直喊「我們拒絕黑箱勢力籠罩台北上空，一定要全力對抗邪惡，蔣萬安是唯一最有能力打敗陳時中的人」。

蔣萬安今日舉辦首場造勢活動，但今日天候不佳，現場雨勢不斷，但仍有不少民眾前來支持，主辦單位預估現場近萬人。蔣萬安先提到，下雨颳風，還看到這麼多人前來為他加油非常感動，自己7年前出來選立委，一路上解決很多市民大大小小的問題，一點一滴建設台北，得到市民的認同。「沒有你們，就沒有蔣萬安，保護台北市民是萬安最重要的責任」。

有別於以往氣勢，蔣萬安今天左打民進黨候選人陳時中、右打無黨籍候選人黃珊珊，不僅加深陳時中仇恨值，也把黃珊珊邊緣化。蔣萬安砲轟，民進黨用說謊、網軍、炒股、管制言論，利用多數暴力，獲取財力權利，甚至防疫都變成民進黨的提款軍。

▲▼ 蔣萬安今日舉辦「台北隊集合」市民基地啟用大會，同時也是國民黨「北北基桃」首次合體。（圖／記者姜國輝攝）

蔣萬安憤怒問，「今天是誰的團隊直指萬華是疫情破口？是誰沒有辦法買到國際疫苗，又擋慈濟疫苗？是誰拍板3+11，讓國人染疫身亡？」我們拒絕黑箱勢力籠罩台北上空，一定要全力對抗陳時中，「蔣萬安是唯一最有能力打敗陳時中得人」，我們要用正義對抗邪惡，未來會在街頭、廟口每個角落作戰，文宣就是武器、選票而是制裁邪惡的力量，不容許惡勢力踏進台北一步。

蔣萬安也砲轟黃珊珊，有個內湖議員在任期，讓內科大量湧入車潮，現在竟然認為她可以改變內湖交通；又有人說台北市社宅數量會足夠，但現在只蓋了1萬多戶，他們跳票再跳票，不能讓他們繼續執政了。

蔣萬安說，看看我們的建成138年的台北，不僅是六都的台北市，也是華人燈塔，也是中華民國首都，未來更要跟首爾、東京，並駕齊驅，任何粉飾太平的手段，都無法改變台北正在退步的事實，台北必須脫胎換骨。自己一定會把最好的政見，送給最好的台北市民，希望大家把今天的熱情帶回家，一起照亮台北的未來，懇求所有鄉親，用手中選票，找回光榮感、驕傲感。

▲▼ 蔣萬安今日舉辦「台北隊集合」市民基地啟用大會，同時也是國民黨「北北基桃」首次合體。（圖／記者姜國輝攝）
 

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