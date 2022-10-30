日學者預測九合一慘被周玉蔻出征　徐巧芯爆：驚動府內高層

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／綜合報導

日本學者小笠原欣幸日前預測民進黨九合一大選拿下5席，引來資深媒體人周玉蔻不滿，到臉書留言批評不準，不少民進黨支持者也前去嗆聲質疑。對此，國民黨台北市議員徐巧芯透露，周玉蔻此舉形同出征，「據江湖傳言」還驚動到總統府內高層。

小笠原欣幸堪稱台灣議題研究權威，他認為，年底選戰結果會是民進黨、國民黨、民眾黨、無黨籍為5：15：1：1，而台北市將由藍營的候選人蔣萬安勝選機率較大。

該份預測名單卻讓周玉蔻不滿，在臉書留言「三腳督地方非常詭異，您過去評估的模式，完全不適用！恕我直言」、「台灣「媒體」民調？TVBS與中廣公司做的，是認知戰子彈」、「不準確啦」。小笠原欣幸則回覆，「下個月我拜訪您請教」，而周玉蔻之後則在自己的臉書發文說，「日本小笠原欣幸教授是超級台灣通！他的11/26選舉結果預測，民進黨不僅大敗，而且是大敗特敗，只剩高雄市、台南市、屏東縣與嘉義縣。」

徐巧芯在《全民平評理》表示，人家有評論權利，而且小笠原欣幸也算是台灣專家，還是友台派，2020年整個民進黨事多麼尊崇他，周玉蔻卻跑去留言出征，而周玉蔻這個動作震驚到府內高層，覺得這是重要的日本友人，怎麼會跑去攻擊他，所以周玉蔻後來才發文說小笠原欣幸很厲害，但卻是不像道歉的道歉文。