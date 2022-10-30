今晚雨擴全台　2地區防「4天致災大量降雨」

▲奈格颱風。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今日（30日）至周三持續受東北季風、奈格颱風外圍環流的「共伴效應」影響，迎風面北部、東半部應防範致災性大量降雨；今晚起至周一，中南部亦轉為有局部雨。

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吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖、歐洲系集模式顯示，輕颱奈格通過呂宋島後將逐漸轉北，轉向位置再往西修，之後的行徑仍有不確定性，但已幾無發布颱風警報的機率，而歐洲模式也再次呈現較其他模式準確的模擬。

▲▼今水氣增多。（圖／氣象局）



吳德榮說，誠如之前的分析，過度重視颱風警報是否發布？只是模糊了焦點，因其對台的影響並無差別；受其外圍環流與東北季風的共伴效應，迎風面的劇烈降雨才是最大的威脅，應嚴加防範。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至周三持續受東北季風、奈格颱風外圍環流的共伴效應影響，迎風面北部、東半部繼續有劇烈降雨的機率，發生的位置與前兩波（「尼莎」及熱帶低壓與東北季風的共伴效應）高度重疊，應防範致災性大量降雨，及其所導致的坍方、落石及土石流，沿海地區亦應注意較強陣風；今晚起至周一中南部亦轉為有局部雨，山區有局部較大雨勢。

吳德榮分析，周四至周六奈格減弱遠離，受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，局部地區仍有較大雨勢；中南部大都多雲時晴，期間偶爾雲量增多、有局部短暫雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▼奈格颱風最新動向。（圖／氣象局）

