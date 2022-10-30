梨泰院「骨牌疊6層」慘案　20歲妹哭：現場像墳墓

記者陳俊宏／綜合報導

南韓首爾梨泰院萬聖節活動爆發推擠踩踏意外，已知造成至少149人死亡、76人受傷，其中包括外國人的2死15傷。當局表示，已收到270人的失蹤報告。現場民眾說，事發於29日深夜10時30分到40分，人群疊到5、6層，「像墳墓一樣」。

▼梨泰院萬聖節嚴重踩踏事件。（圖／翻攝推特）

▼事發當下，民眾被擠到表情十分痛苦。（圖／翻攝推特）

根據《韓聯社》報導，一名因腿部受傷接受急救的20多歲男子，描述當時情況，他說，從晚上10時30分左右開始推擠，10時40分人們一個接一個掉下來，「堆疊到5到6層」。另名20多歲男子形容現場慘況如「骨牌」。

一名20多歲的女子忍不住哭了起來，「人層層堆疊，像墳墓一樣，有的人逐漸失去知覺，有的人看起來已經死了。」女子的朋友也顫抖說道，「周圍的人都想方設法把人從下面救出來，但上面的人太多，救援似乎不太順利。」

▼現場民眾跌成一團，還有人被擠到牆壁上。（圖／翻攝推特）

▼民眾要拉跌倒的人起來，但根本拉不動。（圖／翻攝推特）



截至今天（30日）清晨，共有149人死亡，另76人受傷，其中有57人重傷，死亡人數可能再上升。消防人員表示，在萬聖節派對期間，一群人摔倒造成許多人傷亡，其中絕大多數是20多歲年輕人。

首爾市政府指出，已收到約270份失蹤人員報告，並將其移交給警方。警方表示，他們正在盡最大努力確認受害者的身分，預計派出法醫調查組到各個太平間確定，然後聯繫死者家屬。

▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）



▲▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）

▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）

▼倖存者。（圖／路透）