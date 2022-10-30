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梨泰院萬聖節派對149人被踩死　盧秀燕：令人痛心

▲▼梨泰院踩踏意外。（圖／路透）

▲韓國首爾梨泰院萬聖節嚴重踩踏事件。（圖／路透）

記者皮心瑀／綜合報導

韓國首爾梨泰院一年一度的萬聖節活動卻爆出嚴重踩踏事件，已知造成149死、76傷。台中市長盧秀燕表示，正在了解有沒有台中市民也在人潮中受傷、受困，看著相關轉播畫面，傷亡的多數是年輕朋友，令人痛心。而面對節慶活動，盧秀燕強調，已經請消防、警政系統，務必注意，全面加強公安檢查，不能讓憾事在台中發生。

梨泰院29日晚間10時15分左右，為慶祝疫情解封後第一個萬聖湧入10萬人潮，因尚未釐清的原因爆發嚴重踩踏事件，在多斜坡、巷道狹小的空間裡萬人推擠，導致人群如骨牌般紛紛倒壓在彼此身上，整排全光著雙腳的遺體，情況混亂。目前已知149死，76名傷者中有57人情況嚴重。

盧秀燕說，韓國與台中有著緊密的互動，市民朋友更是熱愛韓國文化，看著相關轉播畫面，受傷的多數是年輕朋友，更令人痛心的是年輕的生命意外逝去。韓國朋友的悲痛，相信國人感同身受。

盧秀燕哀悼，願在公安事件中的亡者安息。願受傷的朋友早日康復，也祈願大家都能平安。

盧秀燕也說，適逢萬聖節前夕，市民朋友有許多慶祝活動，尤其在疫情逐漸解封的期間，更容易有眾人群聚而發生的公安事件。「我已經請消防、警政系統，務必注意。全面加強公安檢查，不能讓憾事在台中發生。我也要請託市民朋友，大型的派對活動務必注意自身安全，謹慎小心、安全才是回家的捷徑。」

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