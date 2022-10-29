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快訊／梨泰院「萬聖節活動」50人突心跳停止　現場急救畫面曝光

▲▼快訊／梨泰院「萬聖節活動」50人突心跳停止躺地　現場畫面曝光 。（圖／翻攝推特）

▲梨泰院29日晚間發生至少50人突然心跳停止的事件。（圖／翻攝推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日舉辦萬聖節活動，然而晚間突然發生至少50人突然心跳停止的情況。對此，不少在現場的網友將畫面上傳，發現許多人倒地不起，救護人員則急忙搶救做CPR。

綜合韓媒報導，梨泰院29日湧入數萬人到場歡慶萬聖節，周圍至少部屬5至10萬名警力，直到當地晚間10時40分許，突然傳出有約20人疑因踩踏事故而昏倒的傳聞，事後傷者越來越多，目前至少50人，大批的醫護人員也到場進行搶救。

據悉，梨泰院29日下午開始擠滿了人，美食街到餐廳街的餐廳、酒吧及咖啡館都爆滿，許多民眾都無法正常行走，時常傳出人聲鼎沸的叫喊聲，甚至連餐廳靠近走道的桌子都被推倒。

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