直擊／同志大遊行12萬人雨中力挺！「國民女婿」羅一鈞也將現身

▲台灣同志大遊行今天下午登場，參與民眾展現自我。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導



2022台灣同志大遊行今（29日）在台北市政府前市民廣場登場，下午兵分兩路繞行台北東區街頭，儘管台北持續飄著細雨，但澆不熄民眾熱情，不少民眾盛裝打扮，有人裸著上半身展現肌肉，或者手牽著手，還有父母帶著小一的兒子，第三度參加同志遊行，希望從小就教導兒子性別平權，為了呼應主題，主辦單位邀請指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進行議題短講，預估今天活動上看12萬人參與。

邁入20周年台灣同志遊行，每年10月最後一個周六舉辦，去年因疫情改為線上，今年恢復實體遊行，今天中午起在台北市政府廣場舉行，今年主題為「無．限．性─解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」打破性與性別框架和壓迫、刻板印象，並邀請藝人陳珊妮擔任彩虹大使。

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▲2022台灣同志大遊行今天登場，還有國際友人到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

主辦單位、台灣彩虹公民行動協會指出，今年遊行共有超過200個海內外團體報名，本屆台灣同志遊行強調每個性／別都有無限多種可能，希望大眾都能理解並尊重每個人的自主性，未來任何人都不需強調自己的身分。

為了呼應主題，今年主辦單位特別邀請「國民女婿」、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，以及律師尤美女、KyivPride（基輔同志遊行）、香港邊城青年與台灣青年民主協會等23組，進行豐富多元的議題短講，同時還邀請小樂吳思賢、閻奕格、P!SCO、麋先生、路嘉欣、Cunning Stunt、瑪莉安等藝人到場表演。

▲同志大遊行，12萬人上街力挺。（圖／記者林敬旻攝）

今年遊行由台北市政府前廣場集合，受到下雨影響，遊行隊伍延約十分鐘後出發，隊伍分為北路線與南路線，兩線在仁愛路分頭，分成南（橙、綠、紫色大隊）、北（紅、黃、藍色大隊）2路線，最後回到台北市政府廣場集合，主辦單位預估會有12萬人參與今天活動。

儘管今天台北陰雨綿綿，感受有點濕冷，但不管是參與的民眾，或者沿途的民眾，都展現出熱情，有的民眾露出上半身結實的肌肉，有的民眾隨著音樂盡情搖擺。

來自桃園楊梅的陳小姐，今天和先生、兒子一起參加同志大遊行，陳小姐說，一家人已經是第三次參與同志遊行，兒子今年念小一，希望讓孩子從小就認識性別平權，也支持孩子成為想要的自己。

▲▼同志大遊行登場，參與民眾展現自我。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼同志大遊行登場，參與民眾展現自我。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼同志大遊行，大雨澆不熄熱情。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼今年是同志大遊行20周年，參與人數上看12萬人。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼今年是同志大遊行20周年，參與人數上看12萬人。（圖／記者許敏溶攝）





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