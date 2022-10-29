團團病重！　柯文哲稱陸方看「快掛媳婦」挨批：不然要講升天了？

▲大貓熊「團團」。（圖／臺北市立動物園提供）



記者杜冠霖／台北報導

大貓熊團團近來身體狀況每況愈下，陸方貓熊專家也相當關注，目前正在進行來台探訪程序。台北市長柯文哲一番「好像嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看」挨批失言，對此，柯文哲29日受訪時回應，這怎麼會是失言，還好吧？「不然要講什麼？要升天了？不會吧？」

對於中國貓熊專家申請來台，柯文哲28日說，大陸送出單位要表達關切，好像親人要來探望一樣，「我說那如果是基於人道的理由，來看他們送出去的貓熊，台北市政府是同意」，所以申請函有送去陸委會，故事就這麼簡單，「送出單位會覺得好像嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看，好吧隨便。」

對於相關言論挨批失言，柯文哲29日受訪時回應，這怎麼會失言，還好吧？不然要講什麼？要升天了？不會吧？

已經來台14年，一直是台北市立動物園人氣明星的大貓熊「團團」，今年8月間身體出現異狀後，病情每況愈下，經過兩次精密檢查後，研判是腦部惡性腫瘤的機率大增，台北市政府尋求中國大陸專家協助，希望能改善團團病情。

動物園動物組組長王怡敏表示，陸方人士來台關懷大貓熊與進行相關動物保育專業切磋，雙方在提升動物福祉前提下，對於每個個案深入探討，共同研析大貓熊醫療與照護經驗，期望為動物保育盡一份心力。有關目前申請文件的進度，農委會已專案同意，函請指揮中心審核，並且副知台北市政府。動物園現正準備下一階段申請文件中。