日本箱根「小王子博物館」宣布將閉園　20年經典走入回憶

▲日本箱根「小王子博物館」宣布將閉園。（圖／翻攝小王子博物館推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣旅客赴日本箱根旅遊，小王子博物館是在箱根一帶不可錯過的體驗之一。然而近年受到疫情影響，遊客大量減少，加上園區內的建築老化，因此小王子博物館業者28日發出聲明，即將於明年3月31日閉園。

小王子博物館28日在官方推特發文表示，小王子博物館自1999年6月29日開館以來，一直深受大家的喜愛，但疫情導致遊客減少，加上建築物老化，將於2023年3月31日閉園。「感謝各位小王子粉絲的關照，對於給大家添麻煩表示歉意，同時衷心感謝您多年的支持，謝謝您」。

▲▼箱根小王子博物館。（圖／資料照，下同）



許多粉絲看完非常不捨，「去過，覺得那裡很棒很漂亮耶，好可惜」、「嗚嗚～人家還沒有去耶」、「去了一次，那裡好美好喜歡，記得去的那時還有解謎能玩，雖然全部看不懂，但還是拿了一本紀念」、「雖然已經去過，但還是覺得好可惜」。

據悉，小王子博物館是為慶祝《小王子》作者聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)的100歲生辰，而建造的紀念型博物館，內部除了呈現作者的生平外，更將《小王子》書中的人物場景實體化，讓旅客有「走進小王子身處的行星」般的感受。

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