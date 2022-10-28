丈夫陪回娘家2天怨「鄉下很無聊」！妻子一句話讓他瞬間閉嘴

▲丈夫陪妻子回娘家，待了2天就喊「鄉下很無聊」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

網搜小組／柯振中報導

陪妻子回娘家嫌無聊，她一句話就讓丈夫閉嘴！一名人妻近日表示，丈夫陪她回娘家，只過了2天就抱怨無聊，還擔心說錯話會被岳父、岳母嫌棄，沒想到她只說了一句話，就讓丈夫瞬間啞口無言。

這名人妻在「靠北婆婆2.0」分享，丈夫日前陪她回娘家，沒想到才待了2天，就開口抱怨「在妳家好無聊」，嫌棄鄉下地方沒什麼東西可逛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻聽完以後，覺得十分正常，因為鄉下地方本來就沒什麼娛樂，於是建議丈夫可以去看電視。丈夫聽完以後，立刻開口拒絕，若岳父岳母也在客廳，他還要認真聽對方說話，深怕自己一句話說錯，就會私底下被嫌、被罵。

人妻聽完丈夫的困擾，也深有同感，立刻向丈夫說「我懂我懂」，因為她在婆家也是這種感覺，且到現在「我還是每天看到你媽」，大概能嫌棄的都被嫌過一遍了，她都能撐到現在，「相信你也可以的」，話說完以後，丈夫立刻安靜了，讓她忍不住翻了個白眼。

這段陪回娘家的經驗曝光，讓不少網友感到有氣，不禁留言直喊，「版主好口才，懟得老公說不出話來」、「這下妳老公應該懂妳在他家的感受了吧」、「換位思考，就能理解對方的立場」、「媳婦在公婆家不自在，女婿在老婆娘家一樣有這個感覺是正常的。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完