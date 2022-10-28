特斯拉視角曝！雙載機車闖紅燈撞上噴飛...女大生亡騎士插管

記者黃宥寧／台北報導

事發第一視角曝！北市北投區28日凌晨發生死亡車禍，39歲楊姓多元計程車司機，駕駛特斯拉行經大度路三段及中央北路四段路口，與闖紅燈雙載機車發生碰撞，機車後座19歲北藝大女大生經搶救仍回天乏術，18歲呂姓騎士則插管治療中。對此，楊男提供案發時行車紀錄器，只見一路車速不快直行，但騎士卻撞上，導致他反應不及釀車禍。

透過特斯拉行車記錄器畫面可見，楊男一路直行，行經大度路三段及中央北路四段路口時，呂姓騎士載吳女從左邊突出現，當時騎士還看了轎車一眼，隨即撞上，機車當場遭撞飛，2人重摔在地，後座的吳姓女大生傷勢嚴重，經淡水馬偕醫師搶救後，凌晨3時52分宣告不治；呂姓男騎士則是頭部受傷，目前昏迷指數8，仍在榮總插管治療中。

▲特斯拉撞擊後車頭毀損。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，吳女就讀北藝大，是今年才剛入學的大一新生，家屬接獲噩耗後不敢置信；經警方調查，騎士呂男今年18歲，剛考上機車駕照，他的機車也要價12萬元以上，女大生家屬則委婉表示不認識呂男，初步研判2人應非情侶，雙方關係為何還有待釐清。

肇事的特斯拉楊男，第一時間向警方表示，當下並沒有開啟自動輔助駕駛系統（Autopilot），並願意提供行車紀錄器影像。