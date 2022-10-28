新莊惡男逼孕婦跪地55秒影片曝！到案後不斷碎念...妻子也懷孕

記者戴上容／新北報導

新北市一名懷孕37周的38歲孕婦，27日在新莊區新北大道七段等車，突被赤裸刺青陳姓男子大吼：「給我跪下，手機拿遠點！」孕婦只能邊下跪邊叫救命，所幸被路過司機解救，今日赤膊刺青男逼跪畫面曝光，時間長達55秒，新莊警方中午12點許在汽旅找到該男，據悉，該男居無定所、妻子也在孕中，警事後會依恐嚇、強制等罪將他函送偵辦。

▲陳男逼路旁孕婦(紅圈處)下跪，時間長達55秒。（圖／記者戴上容翻攝）

回顧案情，懷孕37週的38歲游姓女子，昨天上午7時許，在路邊等同事開車接送，發現「赤裸上身並有刺青」29歲陳男漸漸靠近，游女開始保持距離，但陳男突然喝斥游女要求她跪下，並將手機拿開，因游女懷孕9個多月不便奔跑，只好依指示跪下並呼叫救命，希望有好心人能夠聽見。

這時，桃園客運32歲石姓駕駛公車恰巧經過，發現游女跪在路旁，司機立刻下車查看幫忙，游女說明原因後，石姓司機先讓游女起身，並上公車乘坐逃離案發現場，隨後與民眾合力趕走發狂的陳男。碰巧巡邏警員經過，民眾向警員反映後，上前盤查陳男，游女則先行上班晚間到警局製作筆錄。

今日，孕婦被逼跪畫面曝光，畫面中可見，孕婦從第5秒開始下跪，一直到1分鐘時才起身，時間長達55秒，令人十分不忍。

新莊警方十分重視此案，今日中午12點左右在新莊區中正路汽車旅館找到犯案的陳姓男子，據悉，赤裸刺青陳姓男子原本住新莊、樹林一帶，疑被房東趕出後開始居無定所，昨日對無辜孕婦犯案後，便與在孕中的妻子一同住進汽車旅館。據了解，陳男到後不斷碎念，警方將依恐嚇、強制等罪將他函送偵辦。

▲劣男被警方通知到案，口中不斷喃喃自語。（圖／記者戴上容翻攝）