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大陸 大陸焦點 特派現場

女嬰遭人販子當街擄走！警抓到兇手竟是爺爺：想給外公一點教訓

記者鄭思楠／綜合報導

四川射洪市有網友26日上午爆料稱，在當地市場外，女嬰被「人販子」當街擄走，一老人在現場急得捶胸頓足。射洪市公安局太和派出所證實，10月26日上午9時許的確接到報警，稱一名8個月大的女嬰被人抱走。但警方進一步調查發現只是虛驚一場，現場的老人為孩子外公，在他沒注意的情況下，孩子被爺爺抱回家了。

據《紅星新聞》報導，太和派出所警員周小威表示，接到報警後，警方很重視，即刻趕到現場。孩子的外公看起來70多歲，因為沒有帶手機，無法打電話詢問家裡其他人。他自稱，當時在市場上看人賣海鮮，感覺有個女人挪動了他身邊的嬰兒車，因此懷疑孩子被一個女人抱走了。

▲▼8個月女嬰當街被抱走。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲8個月女嬰當街被抱走。（圖／翻攝自紅星新聞）

事發突然，很快引起現場人群的圍觀。也有好心人幫著四處打聽、尋找，並幫老人撥打電話報警。周小威說，到達現場瞭解情況後，太和派出所立即展開調查，一組警員立即調取周邊監視器畫面，另一組進一步展開現場排查。

調查過程中，警員得知一起帶孩子出門的還有爺爺，於是打電話跟爺爺張先生詢問情況。結果張先生說，孩子已經被他抱回家了。

▲▼8個月女嬰當街被抱走。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲警抓到兇手竟然是爺爺。（圖／翻攝自紅星新聞）

警員隨即趕到張先生家中核實，發現孩子果然已經在家。警員表示，孩子父母在外打工，平時孩子由爺爺照看，外公近期才從老家趕過來幫忙照看孩子。

張先生解釋稱，當時看到外公帶孩子粗心大意，把孩子放在身後自己去看熱鬧，「三分鐘都沒回過頭看看孩子。」他對外公的行為有些生氣，想給外公「一點教訓」，於是便悄悄地把孩子抱回家了。

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