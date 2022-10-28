東琉線聯處交通船飛馬3號開航　前往小琉球單趟航程不用15分鐘

記者陳崑福／屏東報導

東琉線聯營處交通船飛馬號服務乘客19年後於今年8月30日劃下句點，新客輪飛馬3號將於明(29)日啟航後加入服務行列，慶祝它的加入，聯營處邀請琉球子弟，本土藝人「百萬兄弟」哥哥陳昭瑋，錄製逃生安全宣導影片，以流利國台英三種語言，進行安全宣導，並同步舉辧年終慶活動，提供民眾5項好康優惠活動，讓旅客很期待。

▲飛馬3號10月29日開航 。（圖／東琉線聯營處交通船提供，下同）

東琉線聯營處交通船所屬飛馬輪，2002年於台南松林造船公司建造，是當時臺灣少數高速客輪，曾流傳是東琉線海上最速傳說的美名，今年8月底退役，速度仍然不輸給現在新造的輪船，為提供一流服務，聯營處仍決定打造更新穎、速度更快的飛馬3號。

而飛馬3號是飛馬輪船公司委託新加坡船廠建造；船長李劍皇表示，飛馬３號是最新一代穿浪型雙體高速客輪，長度 30.95m，寬為 10m，載客量198人，該船配備反向船頭，採用柴油噴水推進器。是一艘非常適合高速航行的船隻。船體結構設計用於海上波浪中航行，速度可達為 38節以上，行駛測試時最快不到12分，即可到達小琉球。

它的船艙二側帶有大型落地窗，確保乘客能觀看絕佳的外部景觀。寬敞的乘客區，並配置有無障礙設施。具有特色的星空走廄，彷彿置身頭等艙的尊貴服務。

未來，聯營處交通船是東琉線唯一擁有二艘穿浪型雙體高速客輪，加上船班多，載客機動性高，6艘客輪，一小時載客量可達1500人次，提高遊客乘船舒適體驗，遊玩小琉球不再需要大排長龍，人擠人。

飛馬３號於明(29)日，在東港渡船頭第一碼頭。舉行啟航典禮，為小琉球藍色公路增添新利器，並同步舉辧年終慶活動，提供民眾5項好康優惠活動。好康一，粉絲按讚，拍照打卡贈好禮。好康二，分享活動貼文，按讚留言抽來回交通船票。好康三，指定搭乘聯營交通船，店家優惠享不完。好康四，東琉聯營美好回憶，懷舊徵圖文比賽。好康五，鹽琉線VIP早鳥優惠大放送。

現場還有網美打卡拍照區，造型手舉牌，扭蛋機，全球唯一發行，交通船Q版造型鑰匙圈，共6款。活動時間自111年10月29日至112年1月2日止。