G20峰會下月登場　白宮：拜登無意會蒲亭

BMW於今年5月推出第七代小改款3 Series車系（四門房車：G20 LCI／Touring五門旅行車：G21 LCI），而本站今日10／24掌握到國內預售編成與價格，G20分別是318i（新台幣216萬元起）、320i（新台幣246萬元起）、330i（新台幣296萬元起）及M340i xDrive（新台幣366萬元起），G21則分別是320i（新台幣253萬元起）、330i（新台幣303萬元起）及M340i xDrive（新台幣376萬元起），實際編成、售價與配備內容有待原廠公布確認。