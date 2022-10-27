快訊／高雄男陳屍車內明顯死亡！民眾聞屍臭嚇壞報警

▲高雄男陳屍車內明顯死亡，已散發出屍臭味。（圖／吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市鼓山區27日晚間驚傳命案，警方接獲報案，九如陸橋旁一部轎車傳出屍臭味，立即派人前往現場，打開車門後發現，內部有名男子明顯死亡、車體外觀則相當完好。目前警方已通知鑑識人員到場採證，正在透過車牌號碼，循線通知車主家屬到場指認，詳細案發原因為何仍待釐清。

警方調查，該輛車的車主為42歲沈姓男子，死前就與親屬失去聯繫，家人也有通報失蹤人口。至於詳細死因為何，仍待進一步釐清。

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