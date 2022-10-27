《華燈》兇手換人！沉浸式劇場打造400坪探索空間　解鎖多重結局

▲《華燈初上》先前在串流平台播出時造成話題，如今有劇場改編為沈浸式體驗劇場。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者林育綾／台北報導

《華燈》的死者、兇手都換人，結局又會變得如何？改編自人氣原創影集《華燈初上》，「華燈初上沉浸式劇場」將於12月17日登場，打造400坪空間讓觀眾自由探索、解謎，近距離觀賞10多個角色火花，更穿越時空造訪20多個氛圍場景，解鎖10多個「多重宇宙結局」、近百種體驗軸線，即日起開賣限時早鳥票。

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▲「華燈初上沉浸式劇場」將於12月17日登場，打造多重宇宙結局。（圖／INCEPTION 啟藝提供）

INCEPTION啟藝帶領觀眾身歷其境，進入「有演員的展場．有展場的劇場」體驗，以Netflix原創台劇《華燈初上》劇本改寫，開啟不同以往的大型沉浸式劇場視野。透過實力派演員的肢體演出，讓人近距離體驗《華燈初上》的愛恨情仇，觀眾將打開「光・HIKARI」的大門，穿越到《華燈》的時空裡。

雖由原著劇本改寫多重宇宙觀，仍少不了懸疑、情愛、仇殺等橋段，可期待百轉千迴，考驗觀眾的推理能力。不僅有精彩的動作戲碼，還有10種多重結局、近百種體驗軸線，故事的兇手、死者都可能換人當，期待再度掀起一股「華燈熱潮」。

▲「華燈初上沉浸式劇場」將於12月17日登場，打造120分鐘體驗。（圖／INCEPTION 啟藝提供）

為了提供每位觀眾入場後皆有最佳體驗感受，每一場次的表演，僅限額開放入場。入場後，觀眾即可以全視角穿梭在400坪沉浸式劇場的場域中，隨心所欲地走動、自由探索劇中經典場景，如光酒吧、警局、Rose媽媽家等。

如今首波早鳥票已正式開賣，限時限量推出寂寞單人票$1,988元/張（原價$2,480/張），讓劇迷搶先以優惠價入手，一睹《華燈》綺麗世界。