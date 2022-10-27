辛苦存錢投資卻遇股災逆襲　流浪師轉戰虛擬幣：自己的18%自己賺

▲網友在Dcard上PO文，分享轉戰投資虛擬貨幣市場心得。（圖／免費圖庫pexels）

記者游宗樺／台北報導

隨著軍公教退休金制度調整，18趴的優惠退休福利逐漸走入歷史，Dcard上就有一名年輕流浪教師感嘆，現在不斷追著代理、代課的職缺，還要每個月給家裡孝親費，為了能讓生活容易一些，從高利活存、股票開始理財，近期卻遇上股市重挫，於是將投資指標轉移到虛擬貨幣市場，訝異虛擬貨幣交易所不只非常熱心教學還能自動化操作，年化報酬率不亞於18％，讓網友驚嘆「他找到新出路了」。

原PO說，自己是不斷追著代課、代理職缺的流浪教師，每個月要給家裡1萬元孝親費，外加學貸費用，生活很喘不過氣，但為了未來還是強迫自己理財存錢，每天吃苦耐勞，加上大學四年打工家教，總算存下少少的一桶金。

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原PO感嘆，在教育職場中，遇到一些實在不適任的教師，照課本唸都會唸錯、會對學生吼叫甚至丟東西砸破玻璃的，也遇過那種完全不管學生進度只念課本還很沾沾自喜的，自己與那些資深教師相處後，不但未有應得尊重，還要替他們承擔多數的業務，然而只要他們沒有犯下大錯，這些人在退休後通常都還有18%，「這個社會對年輕一輩的我們卻什麼也都不給」，感到資源明顯的不平衡。

為了確保生活與存夠足夠的退休金，原PO提到，曾經將存款改放到高利活存的銀行，但是複利到18%根本不可能，之後嘗試投資股票，但購買元大0056、國泰00878後，曾經一度遇上股市利多，帳面上多是紅字，但近期卻遇上股票大跌，股票預期獲利竟變成-34%，

之後原PO被學霸理工科朋友推坑，進入虛擬貨幣市場，加入群組等待通知，從台灣虛擬幣交易所搬磚，從一開始只敢放6萬，並只做美元穩定幣跟新台幣的搬磚。雖然要隨時掌握虛擬貨幣的波動，但還是可以賺到錢。之後發現其他人都放50萬、80萬元在做虛擬貨幣投資，就把僅存的20萬元存款都丟入了，一個月大約可加薪5000至6000元。

但沒想到手上股票開始下跌，幾乎當初賺的都賠光了，虛擬貨幣投資也出現瓶頸。原PO說，當時只好厚著臉皮，找上虛擬幣交易所詢問其他解套，後來獲得BITGIN（幣竟）交易所回覆，透過一系列教學及系統自動搬磚工具，開始用程序搬磚，操作至今快滿一個月，一開始用7萬元小試身手，扣除手續費後，年化報酬率大約落在15%左右，後來漸漸加大本金，現在年化報酬率還維持在20%左右。

原PO提到，自己的18%自己賺，希望下次看到教師證書時，不會鼻酸而是自豪。此文PO出後，引起許多網友留言，「聽過最智障的話是，我當年出社會領兩萬」、「辛苦了.....流浪教師真的苦 看何時能上岸了」、「虛擬貨幣真的是一個出路，不過虛擬貨幣的投資需要謹慎」。

▲原PO在Dcard上發文分享投資心得。（圖／翻攝Dcard）