尼莎大水沖走百齡橋下12艘龍舟　這艘漂300公里神奇現身澎湖

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

尼莎颱風帶來的大量雨水，使得台北百齡橋下停車場超過50輛車泡水，水位暴漲也讓停靠在百齡碼頭的12艘龍舟四處漂流，其中一艘龍舟竟漂到約300公里遠的澎湖東石沙灘，讓颱風後每天都在找船的龍舟協會理事長陳文尚得知後驚喜不已，直呼「真的很神奇」。

▲台北百齡橋下漂走的龍舟，漂到約300公里遠的澎湖被尋獲。（圖／台北市龍舟協會理事長陳文尚提供）

因尼莎颱風造成大淹水，16日停靠在百齡橋下12艘龍舟也搶救不及，被大水沖走。陳文尚在臉書表示，「這次真的損害真的很嚴重，截至目前9艘競技龍舟還未尋獲，舊碼頭全毀、新碼頭移位，比賽起點碼頭水道線全漂走，2小時幾乎毀了10年基業」。雨停後，台北龍舟協會成員也整晚沒睡，踩著泥沙沿岸搜尋龍舟蹤跡，而些龍舟都重金打造價值不菲。

昨26日早上9點左右，中華民國龍舟協會接獲馬公警分局的電話，警方先是疑惑龍舟為何會漂到澎湖海域，並詢問船身特徵後，經陳文尚確認，發現是從百齡橋下漂走的龍舟。陳文尚失而復得，在臉書上開心表示「真的很神奇...這是我點睛過的新船」、「這艘又很特別有名字又有國旗」。

由於東北季風仍強勁，不可能再將龍舟從澎湖划回來，陳文尚請澎湖的友人雇大型吊車將龍舟釣起，暫時放在澎湖帆船訓練中心旁，將再以托運方式運回台。