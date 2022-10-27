加速統一！路透：中共軍委「新組合」　對侵台計畫凝聚力更高

▲中共第二十屆中央軍事委員會成員「三進三出」，路透指出，新組合可能是為了促進軍委會在台灣問題上的凝聚力。圖為中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國共產黨總書記習近平已展開他的第3個任期，且希望加快兩岸統一速度。路透訪問4名安全分析家與4名武官的觀點後分析，雖然中共中央軍委會3名新科成員可能是因為對習近平的政治忠誠而被提拔，但這重重的關係至少能確保，在任何可能的侵台計畫中，軍委之間具有凝聚力與決斷力。

習近平在中共二十大中強調絕不會承諾放棄武力統一，而本屆中央軍事委員會也新任命了3名軍委，分別是何衛東、李尚福和劉振立，取代了許其亮、李作成與魏鳳和3人。常駐新加坡的亞太戰略顧問尼爾（Alexander Neill）向路透表示，「如果習近平要對台灣扣動扳機，那他承受不起任何來自中央軍委的異議。」

尼爾表示，「為了確保任何方面的優勢，他們必須迅速行動，如閃電般快速，沒有猶豫的餘地。這一直是中國在台灣問題上的想法，而烏克蘭的僵局驗證了避免陷入緩慢組織後勤的必要性。」報導表示，儘管中共中央政治局7名常委將對任何對台行動做出最終決策，但中央軍委會的7人則將負責制定並執行作戰計畫。

報導指出，習近平最親密的軍事親信、72歲張又俠打破「七上八下」（67歲續任，68歲退休）的潛規則，續任並成為中央軍委第一副主席。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院學者蔡志祥（James Char）表示，這種打破先例的做法可達成2個目的，「確保解放軍的最高戰士精通指揮作戰，在政治上也可靠。」

張又俠為軍二代，除了參加過1979年中越戰爭與1984年兩山戰役之外，他的父親張宗遜在1949年國共內戰的尾聲，還曾與習近平的父親習仲勳一同服役。受張又俠提攜的李尚福也當上軍委委員，重要的是，李尚福來自解放軍戰略支援部隊，其任務涵括太空戰、網路戰與電子戰。有分析人士和武官表示，中共中央軍委會關係緊密，既融合了作戰經驗和政治忠誠，又與中國上次對越南的戰爭保持著關聯。

▲中共中央軍委會副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月訪台，引起解放軍東部戰區「圍台軍演」連日實彈射擊，而新一屆中央軍委第二副主席何衛東就曾是東部戰區司令員（司令官），有一說是何衛東策劃對台軍演。另外，習近平過去在福建任職時，何衛東就在福建31集團軍服役，本屆續任軍委委員的苗華也是福建31集團軍出身，何、苗兩人同被視為「台海幫」。

新任軍委委員劉振立曾在北京周邊地區擔任部隊指揮官，也有在人民武警部隊服役的經驗，和張又俠一樣都參與過兩山戰役，還因多次擊退越軍，獲一等戰功。一名不願揭露身分的亞洲武官表示，中央軍委背景與越南戰役的深厚關聯顯示，儘管解放軍取得顯著進步，但明顯缺乏現代戰鬥經驗。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》