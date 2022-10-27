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「殭屍裘莉」真實容貌！服刑14個月出獄　未來不經營IG了

▲▼ 伊朗21歲網紅吉斯凡（Fatemeh Khishvand）擁有「殭屍版安潔莉娜裘莉」的稱號。（圖／翻攝自IG）

▲伊朗21歲網紅吉斯凡擁有「殭屍版安潔莉娜裘莉」的稱號。（圖／翻攝自Instagram）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗21歲網紅吉斯凡（Fatemeh Khishvand）以「殭屍版安潔莉娜裘莉」闖出名號，但卻引來政府關切，於2019年因褻瀆、腐化年輕人被捕入獄。如今她在服刑14個月出獄，她的真實容貌也再度受到關注，不過她也說，未來不會再繼續經營Instagram。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG, Rokna.net）

▲吉斯凡的真實容貌再度受到關注 。（圖／翻攝自IG, Rokna.net）

吉斯凡以塔芭爾（Sahar Tabar）的名字在網路上走紅，靠的是上傳與好萊塢影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）相似的殭屍面容自拍照片及影片，在Instagram最高擁有48.6萬名粉絲。

然而闖出名號的她隨後受到政府關注。德黑蘭的伊斯蘭指導法院向她提出褻瀆、鼓勵腐化年輕人、煽動暴力、透過不當手段獲取收入、對伊朗伊斯蘭共和國不敬等罪名後，吉斯凡遭判處10年有期徒刑，於2019年10月入獄。

在伊朗近期爆發大規模示威後，已服刑14個月的吉斯凡獲釋出獄。她解釋，儘管真的有做過隆鼻、豐唇、皮下抽脂等手術，但大多數搞怪照片仰賴的是化妝與電腦修圖完成，沒有接受極端整形手術，且在歷經這一切之後，已經不想重拾先前的生活，「我肯定再也不會在手機下載Instagram這個軟體，更不用說繼續經營了」。

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