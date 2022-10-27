16名大媽翻拍《甄嬛傳》犯大忌　製片人要求影片下架…親發聲！

記者鄭思楠／綜合報導

電視劇《後宮甄嬛傳》播出後深受許多人喜愛，即使已經播畢11年，仍受到廣泛討論。近日，上海16名大媽為了過戲癮，去橫店包劇組翻拍《甄嬛傳》，點閱更破百萬。對此，《甄嬛傳》製片人曹平表示，公司法務已經在準備材料給影音平台，要求下架相關影片。

▲16名大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，拍攝者「狗哥」接受採訪時提到，「自己給戲精老媽和阿姨們在橫店包了個劇組拍《甄嬛傳》，創作過程中，我們把劇本的台詞簡單化，把一個角色說的台詞分到幾個人身上，保證大家都有戲份、特寫和台詞，劇本前前後後大概打磨了有半個多月時間。」

同時他也提到，「拍攝的費用攤到每位阿姨身上是4000元（人民幣，下同）左右，一共三天兩晚，包括吃、住、行、景點門票，還有包劇組的費用。」他表示後續還會「翻拍」《情深深雨濛濛》，「正在攢人。」

對此，湖北好律律師事務所主任、創始合夥人陳亮表示，改編也需要獲得授權，如果「狗哥」沒有獲得原著作權人的授權就使用相同劇名和情節、台詞等明顯涉嫌侵犯著作權的元素或細節，可能面臨民事賠償責任。

27日上午，《甄嬛傳》製片人曹平表示，還不知道此事。之後在看完相關影片及報導後曹平提到，已諮詢公司法務，他們在準備材料給影音平台要求下架。

不過曹平也提到，雖然涉及侵權，但他們暫時不考慮追究組織者和大媽們的責任，「觀眾喜歡，我們也能夠理解。」