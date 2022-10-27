擔任安全士官竟溜輔仔寢室休息　狂睡1.5hrs...離譜天兵判刑3月

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓志願役上兵擔任安全士官勤務時，竟直接溜進輔導長寢室睡大覺，準備接哨的士官找不到人，結果竟看到他從輔導長寢室走出來。屏東地院審理後，依廢弛職務罪判處陳男3個月徒刑，可易科罰金及上訴。

陳男於2019年3月26日入伍，為志願役現役軍人，擔任陸軍機械化步兵某旅通資作業連微波作業上兵；於今年3月16日夜間2時至4時奉命輪值擔任該連安全士官勤務，執勤地點為通資連所在3層樓房舍的1樓走廊通道，需負責監管連隊上設備物資及夜間安全之警戒，為擔任警戒職務之人。

沒想到，他於2時37分左右，因為自覺身體不適，直接進入輔導長辦公室內睡覺，致其連隊於該夜間時段處於無人看管、警戒之狀態，因而廢弛職務，足以生軍事上之不利益。

迄於同日4時許，同連隊洪姓中士因接任4至6時安全士官勤務而至勤務地點進行交接時，未見他的蹤影，經其尋找後始發現他從輔導長室走出，因而發現上情。

屏東地院以陳於執勤時精神不濟擅自進入輔導長辦公室內睡覺，無法警戒四周避免侵入，顯已廢弛職務，且足生外人得趁隙侵入該連隊，竊取或破壞重要軍事裝備之軍事上不利益，觸犯廢弛職務罪，判刑3個月。