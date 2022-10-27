桶屍「木乃伊」式綑綁動機曝　高大成分析腐爛時間：非第一現場

▲「台中神岡木乃伊桶屍案」高大成判工廠非第一現場，屍臭味2年未散原因曝。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中神岡驚傳桶屍命案，一名身分不明男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍藏在工廠2年才被發現，封屍現場傳出濃烈屍臭味。法醫高大成表示，屍體被塑膠袋套住再灌上水泥，幾乎隔絕空氣，雖被封屍兩年，但腐化程度約莫僅約死亡3個半月時間，且屍水滲出全積在塑膠袋內，才會如此惡臭。

▲台中桶屍案現場，濃烈屍臭味飄出，連在場守候的媒體都受不了。（圖／記者許權毅攝）



高大成指出，鮮少聽到桶屍手法是裹布條、套塑膠袋，推測裹布條係因方便搬運，「綑綁後屍體體積變小，也避免屍僵後不好移動」，另外他研判，工廠並非第一案發現場，兇手應該是白天下手殺人，等到晚間再將死者、塑膠桶、水泥等運到工廠，晚上棄屍灌水泥後發現重量太重，水泥凝固加上屍體破百公斤，只能丟棄在廠內離開。

高大成補充，時間一久，水泥會出現龜裂、塑膠袋也會分解，導致袋內屍水滲出，才會讓屍臭味飄散，鄰居才會聞到惡臭。另外，死者雖已被棄屍2年，但因被水泥、塑膠袋封住，腐爛程度約死亡3個半月，還是可以採到肌肉、口腔黏膜，甚至內臟也可能比較不乾燥、未完全萎縮，能採到有無藥物反應，釐清死者生前是否被下藥後才被殺害。