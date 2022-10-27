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獨／台中桶屍案酒店妹淡定供詞3劇本　「東西丟了」鐵門沒再開過

▲▼剛剛於中榮相驗+解剖完畢，關係人掩頭避走，鑑識小組取出證物時仍飄散濃厚屍臭味。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中桶屍案於中榮相驗、解剖完畢，關係人掩頭避走。（圖／記者白珈陽攝）

記者許權毅／台中報導

台中市神岡桶屍案案情膠著，女租客從昨日下午4時被警方帶回偵訊後，一直閉口不談，面對警方詢問都說淡定從容地說「不知道、不曉得」等語，警方詢問為何租廠房？與死者關係？女子說詞反覆並且搬出「三套劇本」應答。直到早上6時許，歷經16小時長時間訊問，警方已將女子移送給檢察官進行複訊。

▲女租客的廠房塑膠桶藏男屍，她搬出三套劇本解釋為何租廠房、與死者關係。（圖／記者許權毅攝）

據悉，女租客是酒店紅牌小姐，但是上班地點也轉換過多次，外表身材嬌小貌似學生妹、頂著清純短髮，看不出有30多歲。女子租了工廠後，疑似在犯案後將桶屍、水泥攪拌器、水桶以及一條棉被放在工廠現場，至此鐵門深鎖，就沒有再去過現場，就連二房東也不了解女子租工廠用途。

據了解，女租客與死者的活動地點皆不在豐原，平時都在市區活動，現場也沒有找到血跡或其他可能兇器，現場應並非第一現場。女子被警方帶回後，面對警方詢問皆稱「不知道、忘記了」等，是為財還是為愛痛下殺手？租約到期還要續租卻供稱沒去過工廠，女租客都閃避不願回覆，甚至編出三套劇本，讓警方頭痛不已。

▲女子疑似犯案後將物品丟到工廠，自此再也沒去過。（圖／記者許權毅攝）

警方表示，目前清查有地緣關係、報失蹤的可能對象，追查死者可能的身分，有列出約7、8名，但因死者面容、手表都難以辨認，仍難以確認。警方強調，目前各種方向都在查，無法斷定女子與死者關係，因此目前僅列為關係人。至於是否有共犯等？警方擴大清查方向。

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