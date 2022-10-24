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林志玲爸爸來了！高雄市銀髮族協會開大會　神秘嘉賓很大咖

▲▼高雄市銀髮族協會 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲第一名模林志玲的父親林繁男參加高雄市銀髮族協會活動。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市銀髮族協會第7屆第1次會員大會在高雄市林皇宮酒店舉行，第6屆理事長劉美黛獲得連任，台灣第一名模林志玲的爸爸林繁男還特別現身參加活動，成為神秘嘉賓，高雄市議會議長曾麗燕、市議員陳若翠等人也到場參加，讓活動飄出一些政治味。

參加會員大會的貴賓除了從北部遠道而來的台灣銀髮族協會全國聯合會總會長林幼美，台灣第一名模林志玲的爸爸、全國銀髮族聯合會常務理事的林繁男的出席，更引起全場一陣小騷動。

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▲▼高雄市銀髮族協會 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市議會議長曾麗燕（右五）參加高雄市銀髮族協會活動。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市議長曾麗燕、市議員陳若翠、台灣與東協國會議員關係總會執行長劉意川、銀髮族協會顧問、墨石資本董事長張義發也到場共襄盛舉。

劉美黛表示，協會是一個優質的人民團體，也不定時舉辦會員聯誼、休閒旅遊、健康養生講座、銀髮族金融理財等活動，疫情逐漸解封後，未來會陸續與茶道、藝術、文化、花道團體共同合作。

▲▼高雄市銀髮族協會 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲國民姊夫Akira（右）參加高雄電影節活動。（圖／高市電影館提供）

高雄市銀髮族協會成立於2008年，目前成員大多由大學退休教授、名人貴婦組成，包括高雄科技大學營建工程系退休教授羅維、前高雄縣副縣長、義守大學化學工程系退休教授吳裕文、成功大學交管研究所退休教授陳威利、原第一科大應用日語系退休教授張金塗，還有目前在高雄郵政博物館「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展」展示的高雄市郵藝學會理事長郭玉燦、高雄市知名河堤社區鼎泰里里長張吉雄等人。

林繁男透露，其實他是和志玲及女婿Akira一起從台北坐高鐵南下，志玲到台南下車回家，他則和Akira坐到左營終點站後分道揚鑣，他出席高雄市銀髮族協會會員大會，Akira則擔任2022高雄電影節國際短片競賽頒獎典禮頒獎人。

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