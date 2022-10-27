嫩妻躺床睡突然「下面爆血」…醫生驗孕一問驚：老公害的

▲一名人妻和老公性行為後，下體突然大量出血。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

現今男女愈來愈重視情慾生活，馬來西亞一名年僅20歲的男子為了增加自己的生殖器大小，以及讓勃起時間更持久，特別戴上了「陰莖環」來從事性行為，想不到此舉卻讓妻子下體血流不止，嚇得他趕緊將妻子送往醫院。經院方緊急救治後，所幸沒有大礙。

根據馬來西亞媒體《mStar》報導，婦產科醫生伊扎特（Muhammad Izzat）分享一起案例，他近日凌晨3點剛進行完剖腹手術正打算稍做休息時，突然又接到院方通知，表示一對約20歲的年輕夫婦來醫院就醫，其中妻子瑪麗雅姆（Mariam）的子宮不斷出血，須緊急進行醫治。

伊扎特聽聞後，立即為女子進行檢查，結果發現女子沒有懷孕，平時健康狀況良好，流出的鮮血也並非出自月經，一問之下才知道，她剛和丈夫進行性行為時，下體突然就傳來一陣疼痛，隨後就突然大量出血，而且還伴隨血塊。經診斷，女子為子宮頸後部有撕裂傷，所幸傷口被縫上後，狀況已趨於穩定。

伊扎特事後詢問瑪麗雅姆丈夫，對方這才坦承，因聽信傳言，認為陰莖環可以壓迫和阻塞陰莖上的動脈，增長勃起時間，才會使用陰莖環來從事性行為，沒想到第一次用就讓妻子流血不止，也讓他相當後悔。

事實上，泰國也曾有一名男子為了讓下體變得粗壯，找來一個金屬環套在生殖器上，結果一套就是4個多月，最終陰莖因為受到壓迫，不斷腫脹疼痛，他才連忙去就醫。然而到院後醫生卻也無能為力，只能請來消防隊員協助，而在歷經1小時的救援後，消防隊員才終於取下金屬環，男子也免於「斷根」的命運。

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