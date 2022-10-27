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選前30天各大網路指標預測南投縣長當選人

▲▼南投,許淑華,民調,預測,2022九合一大選,2022南投縣長。（圖／淑華競選辦公室提供）

▲南投縣長候選人許淑華競選辦公室，特別在選前將最新民調預測結果提供給南投縣民參考。（圖／淑華競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

選舉期間，不同機構的預測民調，紛紛出爐，令人眼花撩亂，選戰倒數30天，關於南投縣長當選預測，許淑華競選辦公室參考了有公信力、符合規範的網路機構，將最新民調預測結果提供給南投縣民參考。

（一）《匯流民調》，2022南投縣長民調，2022年5月18日，在縣長支持度上，許淑華目前領先蔡培慧18.3個百分點，看好度上，更大幅領先蔡培慧34.7個百分點。匯流民調是首次公布南投縣長預測，直到今日許淑華民調仍然穩定領先。
（二）《菱傳媒》，2022年9月28日，南投縣長參選人支持度網路調查，國民黨推出的許淑華以51.82%取得過半的領先優勢，民進黨的蔡培慧則以36.27%苦苦追趕。菱傳媒民調，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行，採用網路主動發放調查方式，民眾表態率極高。
（三）《無情真實的未來預測》，2022年10月23日，2022南投縣長選舉得票預測：許淑華61％，蔡培慧39％，而在中間選民的平均支持度顯示，許淑華71％，蔡培慧29％。
（四）《網路溫度計》，2022年10月26日，南投縣縣長的最新預測當選率，許淑華當選機率是59.0％。
（五）《Quickseek》快析與情資料庫，2022年10月26日，南投縣最新得票率預估：許淑華為57.64％，蔡培慧是42.36％。
（六）《未來事件交易所》，2022年10月26日，2022縣市長選舉交易行情，許淑華有$68.00，蔡培慧為$33.00。

以上的網路民調，符合規範，無政黨色彩，社會大眾採信，均是運用網路聲量數據，建立選戰預測模型，以科學化分析當選機率，提供最準確的預測結果。

許淑華表示，縱使大部分的民調預測顯示當選機會高，她依然會遵守對南投鄉親的承諾；未來30天，依照既定選舉節奏，向南投鄉親論述政見，與南投鄉親，一起努力打拼，以變化與創新，融合南投，成為各族群、各年齡，適合居住與創業的永續南投。

許淑華最後呼籲，《公職人員選舉罷免法》已有明文規範，民意調查資料之發布，應載明負責調查單位及主持人、母體數、樣本數及誤差值、經費來源等等六大項資訊，未來民眾參考民調，應該注意是否有公信力，或者有無提供詳細資訊的數據，不要讓假民調混淆投票意向。許淑華也深刻盼望，各候選人秉持民主法治精神，以平日表現與可行願景，以服務南投的熱情，爭取南投人民的支持。

參考資料來源：
《匯流民調》https://cnews.com.tw/212220518a01/
《菱傳媒-菱周周民調》https://rwnews.tw/article.php?news=4821
《無情真實的未來預測》https://tsjh301.blogspot.com/2022/09/nantou-county-magistrate.html
《網路溫度計》https://2022election.dailyview.tw/area/13
《Quickseek》http://2022localelection.tpoc.com.tw/index.html
《未來事件交易所》https://xfuture.org/Content/map/

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