15奧客「自帶食材」煮小火鍋　閉店不走留負評：肉送太少很尷尬

▲15人赴百元小火鍋用餐，不僅自帶食材還留負評，到了閉店時間也不願離開...（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

南投一名火鍋女店員日前接待一組15人來店用餐，不料客人自備外食來煮，而且過了閉店時間還賴著不走，經她再三提醒，客人竟開始嚷嚷「東西不好吃」，堅持留下來坐著聊天半小時，才留下杯盤狼藉、散落一地廚餘悠悠離去。事後，客人留下3星評論，嫌棄打卡送肉太小氣，讓女店員感慨「服務至上，不代表可以肆無忌憚...」

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，這組15位的客人9月19日下午1點到店內用餐，由於店面下午2點就休息了，所以她有先特別提醒用餐時間僅1小時，不料客人被陸續帶至座位後，突然指著已清潔消毒的座位問說「我們不能坐這邊嗎？」

當下原PO告知，「真的很抱歉，因為稍後14:00要休息，此區已清消完畢，暫不開放」。不料一行人竟嗆聲「我們就坐這邊，不開放是你們的藉口」、「大不了等我們用餐完畢再幫你擦桌子」，隨後就一屁股坐在自己想坐的座位。

之後，原PO介紹打卡送肉品活動，結果客人打卡拿到肉品後，當面吐槽「不如不送」，還留下3星評論「湯頭就不強求了」、「酸菜白肉鍋不是很清爽，一度以為是臭酸」、「霜淇淋跟冰淇淋都不是很好吃」、「狂煮王子麵也算值回票價」、「打卡送肉一盤只有3片，重點是我們一桌4人，這樣真是挺尷尬，老闆可以符合人性一點嗎？」

▲店家貼出監視器畫面，寫文感慨「服務至上，不代表可以肆無忌憚...」。（圖／爆料公社）

更扯的是，店門口明明清楚標示「禁帶外食」，但原PO卻目睹其中一桌客人拿出自備的高麗菜、青江菜，讓她很無奈。好不容易到了下午2點，原PO前往告知用餐時間已到，一群人竟立刻蜂擁至自助吧「吃回本」，她只好寬限時間。

10分鐘後，原PO再次告知店面要休息了，客人一邊嚷嚷「東西不好吃」、「還不想離開」，卻把整桌吃得一乾二淨，而且堅持留下來聊天。下午2點25分，原PO三度提醒時間已到，對方卻詢問「請問我還有機會再倒一杯咖啡嗎？」又待了5分鐘才心不甘情不願地離開。

原PO無奈地說，一開始說要幫忙擦桌子的客人一聲不吭就走了，留下的是一地菜渣、地瓜片，幾名員工只能默默收桌、清消，到接近3點才休息下班，「想告訴這群客人，己所不欲勿施於人，店裡價格很便宜，每鍋最低150元就能享用自助吧吃到飽，但服務人員也需要被尊重，而非讓人欺負」。

許多網友看完紛紛留言，「是丐幫出沒嗎」、「標準台灣鯛欠肉搜」、「笑死，嫌肉送太少，不會加點嗎？有這麼窮嗎」、「叫最便宜的鍋，然候自己帶食材去煮，有夠丟臉」、「花點小錢就以為自己是美食專家了？」、「建議下次遇到這種，明明一大群，也一定會超過清潔、休息時間的直接婉拒就好」引發討論。

▼其中一名客人留下負評，嫌棄店家送的肉太少。（圖／爆料公社）

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