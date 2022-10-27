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正港台灣之光！　莊友惟奪「美髮界奧斯卡」男士風格獎冠軍

▲▼ 。（圖／莊友惟提供）

▲▼台灣之光！莊友惟榮獲Alternative Hair Show「男士風格獎」冠軍。（圖／莊友惟提供）

記者邱晟軒／綜合報導

有「美髮界奧斯卡」之稱的英國倫敦創意髮型秀 Alternative Hair Show 日前公布競賽結果，其中畢業於國立屏東大學視覺藝術學系、目前在桃園 Luz style 擔任髮型設計師的莊友惟，自全球多位頂尖好手中脫穎而出，勇奪「男士風格獎」全球冠軍殊榮。

AHS創辦於1983年，原先是由髮型師瑞佐（Tony Rizzo）為了紀念血癌逝世的兒子所舉辦的，收入全數都會捐給白血病研究基金。AHS倫敦創意髮型秀已成為全世界最受矚目的藝術盛事之一，每年吸引全球各地的頂尖設計師切磋技藝，比賽項目分為女士、男士及前衛造型3項。

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▲▼ 。（圖／莊友惟提供）

第三次入圍進入決賽！畢業於國立屏東大學視覺藝術學系、目前在桃園 Luz style 擔任髮型設計師的莊友惟表示，前幾年因為疫情關係改為線上比賽、頒獎，在得知今年開放現場頒獎後，無論如何都要盡全力爭取入圍資格，並且到現場一睹盛大的現場舞台，在得知入圍後，立刻直奔倫敦參加決賽和頒獎典禮，「很開心今年能從全球30位參賽者中勝出。」

呼應今年第40屆的主題「傳承」，莊友惟表示，此次作品構思來自於河流的延續意象，結構細節是利用不連接的低層次創造出穩定的樣貌，顏色的漸變則是想表現出流動的既視感，作品呈現是預錄好的一分鐘影像。

莊友惟直呼，很開心能在世界的舞台聽到台灣還有自己的名字，「最想感謝自己的父母親，無條件支持自己，還有公司能讓我自由發揮的去創作」，未來在美髮的工作之餘，也會不斷地參加比賽，期許自己能一直保有對創作的熱情，同時不會駐足不前。

▲▼ 。（圖／莊友惟提供）

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