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光華高中人聲樂團　勇奪台灣盃現代阿卡貝拉大賽銀牌

▲台南市光華高中人聲樂團勇奪「2022台灣國際重唱藝術節台灣盃現代阿卡貝拉大賽」銀牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市光華高中人聲樂團勇奪「2022台灣國際重唱藝術節台灣盃現代阿卡貝拉大賽」銀牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

初生之犢越級打怪，台南市光華高中人聲樂團勇奪「2022台灣國際重唱藝術節台灣盃現代阿卡貝拉大賽」銀牌，全校師生也同享榮耀。

台南市光華高中一向以鼓勵多元智能發展著稱，該校成立一年多的麥囃人聲樂團，22日在台灣國際重唱藝術節活動中，勇奪2022台灣國際重唱藝術節現代阿卡貝拉大賽青年組銀牌，優異的表現還贏得評審特別獎，成績揭曉後，參加比賽的團員興奮不已。

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台灣盃現代阿卡貝拉大賽是由財團法人台北市新合唱文化藝術基金會主辦，每年從全台各地的初賽中，挑選優秀的團隊進入決賽。今年青年組的決賽隊伍共有十隊，但多數是大專學生參賽，高中學生受邀參加的只有二隊，而光華高中的麥囃人聲樂團成立僅一年多，其中還有國中部的同學參與，團員只能利用社團或週末練習，時間非常有限，能在大賽中能獲得銀牌，實屬不易。

▲台南市光華高中人聲樂團勇奪「2022台灣國際重唱藝術節台灣盃現代阿卡貝拉大賽」銀牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）
光華高中麥囃人聲樂團共由七名學生組成，指導老師陳尹珮原先是針對學習弱勢的同學，利用音樂與合唱，引起同學們的興趣，讓他們能更專注在學校的學習活動上。這次能夠有不錯的成績，一方面歸功於同學們認真投入，同時也感謝學校的全力支持。


主唱洪巧穎同學表示：「接觸合唱與阿卡貝拉，其實是偶然！在與不同科的同學一起練習中，增進了人際溝通技巧，也從中得到喜悅與成就，非常過癮。」負責低音的馮宸澔同學這次表現突出，在比賽後有業界音樂製作人來探詢，得知只是高中生，非常驚訝。馮宸澔對此次參賽的感想是：「親臨大賽現場，音響與視覺上的震撼真的大開眼界！沒想到高中生活能有這麼精采的一頁！」

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