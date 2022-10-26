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9歲被迫嫁人「聘金是哥哥的學費」！展望會資助女孩上學阻止童婚

▲▼世界展望會提到，「教育」是減少童婚、翻轉命運的重要關鍵。（圖／台灣世界展望會）

▲世界展望會提到，「教育」是減少童婚、翻轉命運的重要關鍵。（圖／台灣世界展望會）

記者林育綾／綜合報導

低收入國家童婚率明顯偏高，台灣世界展望會提到，如果全球只有1000位女孩，其中200位未成年女孩被迫休學童婚；還有9歲女童被迫嫁人，聘金被用來支付哥哥的學費。而「教育」是減少童婚、翻轉命運的重要關鍵，目前展望會支持的地區仍有超過1萬8千名女孩急需支持上學，邀請民眾加入資助，幫助貧窮女孩翻轉人生。

世界展望會發布《為未來而戰─女孩們的機會》(Fighting for a Future - girls' opportunities)報告，分析全球40個中低收入國家中，女孩可期待發展的「機會指數」（Girls’ Opportunity Index)，包含經濟、教育、身心健康、受法律保障與賦權、對生活選擇的主控度五項），指數愈低，童婚率顯著偏高。

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透過數據分析多種童婚成因，包括貧窮、機會感、談判及主控能力、獲得有品質的教育、懷孕、性行為風險⋯等，其中以「獲得有品質的教育」最能普遍減少童婚發生，這結果與展望會去年針對所服務地區兒童所做的調查相符，未上學兒童步入童婚的比例，較在校上學的同齡孩子高出3.4倍之多。

在全球女孩機會指數較高的國家，女性識字率平均達94%，而且幾乎每位女性都擁有手機；但女孩機會指數最低的國家，像是查德、馬利，女性識字率僅26%、有手機的女性僅占58%，甚至孕婦於妊娠期死亡率高達8倍差距。

但就像翹翹板兩端，增加女孩教育以獲取穩定工作及經濟的機會，能降低另一端的童婚率，只要給予培力，讓她們的力量參與在提升地方經濟、發展社會時，還能建構更強大的社區。

▲▼世界展望會提到，「教育」是減少童婚、翻轉命運的重要關鍵。（圖／台灣世界展望會）

▲據統計顯示，減少童婚最大影響因素就是教育。（圖／台灣世界展望會）

一名肯亞女孩崔洛普回憶5年前的痛苦往事，提到雖然很喜歡上學，以後還想當醫生，「但我9歲就被爸爸逼著休學嫁人，聘金要拿來繳哥哥們的學費。」

在非洲南端的史瓦帝尼，是女孩機會指數低度排名前20名的國家之一，該國有近6成的農村人口生活於貧窮線下，其中更有20%是極端貧窮者。一名女孩莎賽貝爾，一直到8歲才盼到能讀小學，爸爸卻突然過世了，除了家裡變得更窮，她也須承擔更多家務，像凌晨2點起床去取水，還要擔心在沿途被動物或陌生人襲擊，剝奪了成長需要的睡眠，每天提心吊膽。

莎賽貝爾家也買不起制服，只好撿別人的舊衣服上學，但衣服有多處破爛，一開始讓她無地自容，直到接受資助獲得新制服，增加了上學的信心。10年後的今天，莎賽貝爾在18歲於全國高中考試(EGCSE)摘下榜首，也申請大學醫學外科入學及獎學金，懷抱從醫救人的志願，也鼓舞更多女孩不放棄在困境中學習，用教育改變人生。

▲▼世界展望會提到，「教育」是減少童婚、翻轉命運的重要關鍵。（圖／台灣世界展望會）

▲在資助人的支持下，今年18歲的莎塞貝爾在全國高中考試(EGCSE)摘下榜首，並懷抱從醫救人的願景。（圖／台灣世界展望會）

台灣世界展望會透過資助支持國內外孩子接受教育，成立兒童閱讀社團或識字營，協助提升學校師資、教材及設備，在社區中推動觀念轉變，讓更多父母願意放棄童婚，改為支持女兒上學培力，創造無限可能的未來。

目前台灣世界展望會支持地區中，仍有18,000名女孩等待資助，盼望有更多女孩接受教育，獲得一個比童婚、販運、剝削或童工更徹底掙脫邊緣底層的機會。

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