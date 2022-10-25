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陳時中12區組織部署底定　明晚廟口合體蔡英文

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中大安區暨客家後援會於今（25）舉辦成立大會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

▲陳時中今天出席大安區暨客家後援會成立大會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中大安區暨客家後援會25日舉辦成立大會，本場也是陳時中在台北市12個行政區的最後一區後援會成立大會，他笑稱，他要笑著進入市政府，讓每個市民都笑得快快樂樂。此外，陳時中明天晚間將前往大同區慈聖宮進行「廟口開講」，身兼民進黨主席的總統蔡英文也將前往致詞，這也是兩人今年9月初以來第四度同台。

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中大安區暨客家後援會於今（25）舉辦成立大會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

陳時中今天在大安區暨客家後援會成立大會致詞說，大安區有許多40年以上的房子，將近4萬戶，整個台北市則是有將近40萬戶，這部分要靠民辦都更，政府要把相關的審議規則弄清楚，第一是速度再加快、第二是透明公開、第三是要把規則弄完整，這樣承辦人員才不會害怕去辦理，而現在台北的公務人員很辛苦，很多都被告，政府要做大家長，把規則制定好，才讓大家不怕做事，安心去做事，市容才會做好。

陳時中也打趣說，有人說他都沒有笑容，不過市長最重要是要讓市民有笑容，他要笑著進入市政府，還要讓每個市民都笑，讓大家都笑得快快樂樂，獲得台下群眾熱烈回應和掌聲。陳表示，屏東縣長潘孟安都說「我屏東我驕傲」，他想跟潘孟安嗆聲，等他當選後要讓台北市民都能笑著喊出「我台北我驕傲」，讓台北成為真正的首都，11月26號請大家支持12號陳時中。

此外，陳時中明天晚間將舉辦第五場廟口開講活動，計畫前往大同區慈聖宮與市民面對面分享政策主張，蔡英文也將第四度為陳時中站台輔選。回顧過去2個月以來，蔡英文於9月3日宗教後援會成立大會首度為陳時中站台，9月26日一同前往廣照宮參香祈福贈匾，10月1日兩人在陳時中競選總部成立大會同台，10月26晚間則將於大稻埕慈聖宮廟口開講再度碰頭。

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