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劉雨柔婚變開撕楊皓如！律師嘆「這點成攻擊武器」：很不可取

▲▼ 。（圖／翻攝臉書粉專劉雨柔、楊皓如）

▲昔日閨蜜互槓。（圖／翻攝臉書粉專劉雨柔、楊皓如）

網搜小組／劉維榛報導

女星劉雨柔剛結束6年婚姻，正值人生低潮期時，她在臉書寫下「拿別人的婚姻來調侃，不會顯得妳比較高尚」，更直接指名是楊皓如，雙方舊帳也攤在陽光下。對此，網紅律師李怡貞直言，「如果用離婚這件事來攻擊人，我真的覺得很不可取。」

劉雨柔離婚後，首次露面就獻給小S節目《小姐不熙娣》，她指出曾被一名心機女陷害，連藝人花花都是受害者，事後網友循線發現，楊皓如也曾在《一袋女王》中提過此事，坦承曾得罪過劉雨柔。

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不過雙方已和解，對於舊帳也被挖出來討論，楊皓如便在20日PO文指稱，「如果妳多年前跟某人已經把誤會解開了，這幾年不但受邀參加婚禮還給了紅包，私底下也曾相約聚會、平常見面也嘻嘻哈哈有說有笑，現在卻發現她還是到處在背後一直婊妳，請問你們會如何反應呢？」

劉雨柔21日於IG回應沒有「在背後婊人」，並截下楊皓如的留言「好，婚姻幸福方面我現在已經贏她很多了。」劉雨柔接著直言：「這就是妳的水準。」而臉書部分，劉雨柔也不滿表示，「拿別人的婚姻來調侃，不會顯得妳比較高尚，在別人傷口上撒鹽，來逃避自己犯過的錯誤，妳真的都是第一名！包括妳婚姻美滿也第一名！」

對於這場女人的心結戰爭，處理過多起離婚訴訟的李怡貞直言，「吵架的事我不予置評。但是如果用離婚這件事來攻擊人，我真的覺得很不可取，都已經什麼世代了？」

李怡貞認為，如果把「離婚」這兩個字與負面或甚至失敗作為連結，「真的是還在lag」，長期生活在傳統規範下的女人們來說，離婚絕對是個艱難的決定。也就是因為這樣標籤化「離婚」二字，導致很多人在離婚之後，特別是女性，容易把自己困在「歹命」的悲傷情緒當中，心裡開始哼唱「金包銀」，甚而陷入空虛茫然無所適從。

李怡貞也強調，決心離婚的人表示他們絕對有足夠的勇氣，不願長年的遷就隱忍讓自己最後失去了自己，大器直接丟掉一雙不合腳還傷了自己硬套的破鞋，真的還比較正向，「而且比你／妳還有勇氣，最後，幸福，絕對不是活在別人眼中嘴裡。」

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