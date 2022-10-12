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拒繳酒測罰款18萬！彰化分署查封百萬土地　嚇到秒繳清

▲▼洪男拒繳裁罰18萬元，祖產土地遭查封。（圖／彰化分署提供）

▲洪男拒繳裁罰18萬元，祖產土地遭查封。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑鄉1名洪姓男子(67歲) 去年5月騎車經行經芳草路時，因拒絕酒測，遭彰化監理站吊銷駕駛執照並裁罰18萬元，對於繳納通知也置之不理，彰化分署查出他繼承有兩筆面積達422多坪公告現值逾百萬元耕地，前往查封，洪男嚇到隔天立即購買郵政匯票寄交彰化監理站，全數清償滯欠罰鍰金額。

彰化分署表示，洪男2021年5月20日下午4時騎乘機車行經芳苑鄉芳草路時被員警攔檢，他拒絕接受酒精濃度測試，經彰化監理站吊銷駕駛執照並裁罰18萬元。洪男於收到違反道路交通管理事件裁決書及彰化分署傳繳通知後皆置之不理，拒不自動繳納。

彰化分署查出洪男名下有因繼承取得兩筆面積合計422餘坪、公告現值總計逾百萬元的耕地，先囑託地政機關辦理查封登記，並指派書記官至耕地現場張貼封條，耕地上則種植蘆筍等農作物。

▲彰化分署將拍賣製酒設備。（圖／彰化分署提供）

▲洪男拒繳裁罰18萬元，祖產土地遭彰化分署查封。（圖／ETtoday資料照）

彰化分署書記官隨後前往洪男住處當場勸導他自行繳納，以免繼承取得祖產耕地及辛苦栽種之蘆筍遭強制執行拍賣，而且一旦進入拍賣程序，還要額外衍生地政機關指界、估價師鑑價等執行必要費用，都要由洪男負擔支付，非常不划算。洪男聽了分析勸諭後，隔日立即購買郵政匯票，寄交彰化監理站全數清償滯欠罰鍰金額。

彰化分署表示，為落實公權力，維護交通正義，貫徹法務部「酒（毒）駕零容忍」政策，以確保用路人安全，彰化分署將持續針對酒（毒）駕案件加強執行，宣示政府打擊酒（毒）駕之決心，民眾切莫抱持僥倖心態，並呼籲駕駛人應遵守交通規則，嚴守「喝酒不開車、開車不喝酒」，切勿酒後駕車，以身試法，如遭裁罰亦應儘速繳納或提出清償方案，以免財產遭強制執行，影響自身權益。

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