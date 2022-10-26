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快訊／BA.5次世代疫苗通過EUA！　首批約60萬劑11月上旬到

▲▼10/26中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

BA.5次世代疫苗包括莫德納和BNT兩家廠商都已交件，食品藥物管理署今（26）日下午審查緊急使用授權（EUA），指揮官王必勝晚間受訪表示，兩款疫苗都已經通過EUA，明天就會召開ACIP會議討論接種方式，同時針對已經有合約的莫德納啟動叫貨，估計首批約60萬劑11月上旬可以抵台。

國內目前使用的次世代疫苗為莫德納BA.1雙價疫苗，至於比較符合社區流行病毒株的BA.5雙價疫苗，王必勝表示，莫德納和BNT兩家廠商的BA.5雙價疫苗資料已經繳交完畢，並於今日下午召開EUA審查會。

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王必勝晚間受訪表示，兩家的BA.5雙價疫苗都已經通過EUA，明天就會召開ACIP會議討論接種方式，同時進行疫苗叫貨。

王必勝說明，由於我國已經和莫德納完成簽約，會先向莫德納進貨，首批估計約60萬至70萬劑，11月上旬可以抵達；至於BNT的次世代疫苗則會視使用情況，如果還有不足，再向BNT另談採購合約、進貨，避免疫苗浪費。

莫德納BA.1雙價疫苗9月24日起開打，首波兩階段開放至50歲以上民眾，並於10月11日擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)；而根據指揮中心統計，目前次世代疫苗累積接種122萬人次。

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